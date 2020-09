Παράξενα

Χανιά: Καβγάς κατέληξε σε “ντου” με αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άναυδοι έμειναν οι θαμώνες του καταστήματος, όταν είδαν το όχημα να έρχεται κατά πάνω τους. Το περιστατικό που προηγήθηκε της επίθεσης.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αρώνι Ακρωτηρίου, στα Χανιά όταν ένας 25χρονος, υπήκοος Αλβανίας, μπήκε «μαινόμενος» με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα take away της περιοχής, έχοντας ως στόχο έναν 23χρονο ομοεθνή του που κάθονταν με την παρέα του στον πάγκο του καταστήματος, που βρισκόταν στην πόρτα της εισόδου.

Τα περίπου δέκα άτομα της παρέας μόλις είδαν ένα αυτοκίνητο να έρχεται προς το μέρος τους, με σχετική ταχύτητα, σηκώθηκαν ώστε να το αποφύγουν.

Όλοι τους γλίτωσαν με μερικά τραύματα στα πόδια, καθώς στην είσοδο υπήρχε σκαλοπάτι ενώ μπροστά από το κατάστημα ήταν σταθμευμένα ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που ανέκοψαν την ταχύτητα του, εν λόγω, οχήματος του 25χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και συνέλαβαν τον νεαρό, ο οποίος δεν προσπάθησε να διαφύγει.

Όμως η μεταξύ τους διαφορά δεν άρχισε με το «ντου» στο κατάστημα, αφού λίγο νωρίτερα, ο δράστης είχε πάει στο ίδιο κατάστημα και απείλησε το θύμα του με λοστό και μαχαίρι. Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ήταν που έσωσε την κατάσταση.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος, ο δράστης της επίθεσης, άλλα και οι περισσότεροι της παρέας του πρώτου ήταν ποδοσφαιριστές τοπικής ομάδας του Ακρωτηρίου, οι οποίοι μόλις είχαν ολοκληρώσει την προπόνησή τους.

Η Ασφάλεια Χανίων διερευνά τα αίτια του συμβάντος ενώ για τον 25χρονο θα ακολουθηθούν όλες οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες.

Πηγή: flashnews.gr