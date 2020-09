Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Κλειστά δεκάδες σχολεία λόγω κρουσμάτων

Δεκαπέντε μόνο ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην Γαλλία, 81 συνολικά σχολεία είναι κλειστά, ενώ σε δέκα περίπου πανεπιστήμια, κυρίως ιατρικές σχολές, έχουν εντοπισθεί συρροές κρουσμάτων της Covid-19.

Ο υπουργός Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ διευκρίνισε ότι περισσότερες από 2.100 σχολικές τάξεις έχουν σταματήσει την λειτουργία τους, δηλαδή «περί το 0,13% των 60.000 σχολικών ιδρυμάτων της χώρας».

«Οι αριθμοί αυτοί παραμένουν πολύ περιορισμένοι. Η έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς είναι ικανοποιητική, η καλύτερη δυνατή με δεδομένη την υγειονομική κρίση», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Παιδείας στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

«Έχουμε περί τα 1.200 νέα κρούσματα της Covid-19 σε μαθητές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα», διευκρίνισε ο υπουργός υπενθυμίζοντας ότι ο γενικός κανόνας είναι ότι «κλείνουμε μία τάξη όταν εμφανίζονται τρία κρούσματα».

Η υπουργός αρμόδια για την Ανώτατη Εκπαίδευση Φρεντερίκ Βιντάλ ανακοίνωσε από την πλευρά της κρούσματα της Covid-19, «τα οποία στην πλειονότητά τους συνδέονται με ιδιωτικές συναθροίσεις» (φοιτητικές εκδηλώσεις, ιδιωτική χρήση μπαρ...) σε δέκα περίπου πανεπιστημιακά ιδρύματα, «την ώρα που σε ορισμένα δεν έχει αρχίσει ακόμη το πανεπιστημιακό έτος».

Στην Ιατρική Σχολή του Μονπελιέ, μέρος των μαθημάτων διακόπηκε από χθες και για δύο εβδομάδες όταν περί τους 60 φοιτητές διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορονοϊό έπειτα από φοιτητικό πάρτι.

Στο Πανεπιστήμιο Rennes 1 επιβεβαιώθηκαν 43 κρούσματα της Covid-19 μεταξύ των φοιτητών της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και της Οδοντιατρικής και αποφασίσθηκε η διεξαγωγή τεστ σε άλλους 500 φοιτητές εντός της εβδομάδας και η διακοπή ορισμένων μαθημάτων όπου διαπιστώθηκε συρροή κρουσμάτων.

Αναγνωρίζοντας την «δύσκολη συνθήκη» που αποτελεί για όλους αυτούς τους νέους η στέρηση της κοινωνικής δραστηριότητας», η υπουργός απηύθυνε έκκληση στην «συλλογική δέσμευση και την ατομική ευθύνη».

Το φοιτητικό συνδικάτο Fage αναγνώρισε την ανάγκη για την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των φοιτητών, αλλά ζήτησε περισσότερα μέτρα προστασίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καταγγέλλοντας την έλλειψη μασκών, τα πολυπληθή αμφιθέατρα και ζητώντας τη λειτουργία μονάδων διαγνωστικών τεστ εντός των πανεπιστημίων.

Η Γαλλία ανακοίνωσε χθες 8.000 νέα κρούσματα, 2.713 νοσηλευόμενους ασθενείς τις τελευταίες 7 ημέρες και 470 περιστατικά στην εντατική. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον αριθμό των ασθενών που έχουν εξέλθει, 752 ασθενείς νοσηλεύονται στην εντατική στην Γαλλία, κυρίως στην περιφέρεια του Παρισιού και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στην κορύφωση της επιδημίας στις αρχές του Απριλίου, 7.000 ασθενείς βρίσκονταν στην εντατική σε ολόκληρη την Γαλλία.