Κοινωνία

Καταλήψεις για τις μάσκες σε σχολεία

Μαθητές αρνούνται να τις φορέσουν στις τάξεις. Ποια σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη.

Υπό κατάληψη βρίσκονται πλέον πέντε σχολεία της Πάτρας και ενώ την Τρίτη έκαναν κατάληψη τρία Λύκεια ( 2ο, 12ο, Γυμνάσιο και Λύκειο Φαρών), σήμερα, Τετάρτη, τα σχολεία αυξήθηκαν.

Μαθητές από το 2ο, 5ο, 7ο, 12ο ΓΕΛ και το 8ο Γυμνάσιο ζητούν καλύτερα και ευνοϊκότερα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές των σχολείων αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη καθώς αρνούνται να φορέσουν μάσκες μέσα στις τάξεις, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των Υπουργείων για την προστασία από τον κορωνοϊό, ενώ ζητούν και την τήρηση αποστάσεων με τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων.

Όπως αναφέρει μαθητής του 2ου Λυκείου της Πάτρας: «Θεωρούμε ότι η μάσκα δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και μέτρα».

Θεσσαλονίκη: Κατάληψη για τις μάσκες σε σχολείο στη Θεεσσαλονίκη

Με κύριο αίτημα τη μη χρήση μάσκας, άρχισε από το πρωί κατάληψη σε σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.



Πρόκειται για το 4ο Γυμνάσιο Πολίχνης το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Μετεώρων, από το σύνολο των 385 μαθητών του οποίου, συμμετέχουν στην κατάληψη ελάχιστοι μαθητές, περίπου 20-30.

Όπως δήλωσε στο GRTimes.gr o Γιάννης Λεκίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σήμερα το πρωί πήγαν λίγοι μαθητές και κατέλαβαν τον χώρο, προτρέποντας άλλους να συμμετέχουν στην κατάληψη. «Καταλαβαίνετε πως ο ενθουσιασμός έπαιξε μεγάλο ρόλο στη συμμετοχή και πολλοί από αυτούς, ήθελαν να χάσουν και μάθημα. Δεν μιλάμε για την πλειοψηφία των μαθητών, αλλά για περίπου 20-30 άτομα που άρχισαν την κατάληψη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση με τους υπόλοιπους, χωρίς να τεθεί το θέμα σε κάποια ψηφοφορία» είπε ο κ. Λεκίδης.

Όπως λέει ο ίδιος, μεταφέρθηκε στους καταληψίες πως τέτοιες δράσεις πρέπει να υποστηρίζονται συλλογικά, πως πρέπει να προηγείται μια συζήτηση, να ακούγονται και άλλες προτάσεις και εν τέλει να αποφασίζει η πλειοψηφία, ενώ ενημερώθηκαν πως η κατάληψη ενός δημόσιου κτιρίου είναι παράνομη. «Ευελπιστώ ότι δεν θα κινηθεί κάποια νομική διαδικασία σε βάρος των παιδιών, από την εισαγγελία ή την αστυνομία, μέχρι το θέμα να εκτονωθεί από μόνο του» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Λεκίδης, προσθέτοντας πως με βάση τη διαδικασία η διευθύντρια ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ήταν υποχρεωμένη.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes.gr, εμφανίστηκε περιπολικό μπροστά από το σχολείο και αποχώρησε πολύ γρήγορα χωρίς να γίνουν κάποιες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εδώ και λίγες μέρες κάποιοι γονείς επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον Σύλλογο, είτε για να προτρέψουν σε κινητοποίηση, είτε για να ζητήσουν τη στήριξη κινητοποιήσεων για το θέμα της χρήσης μάσκας, ωστόσο η θέση όλων των μελών του Δ.Σ και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του Συλλόγου Γονέων, είναι ότι ναι μεν είναι άβολη η χρήση της μάσκας, ωστόσο από τη στιγμή που δεν έχουν παρθεί τα μέτρα που θεωρούσαν όλοι ως αυτονόητα, για μικρότερα τμήματα, περισσότερες αίθουσες, περισσότερους εκπαιδευτικούς κτλ και από τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει το συγκεκριμένο μέτρο, «δεν μπορούμε εμείς, που δεν είμαστε και ειδικοί, να αντικρούσουμε αυτή τη λύση».

Νέα κατάληψη σε σχολείο στα Χανιά

«Λουκέτο» στο Γυμνάσιο Πλατανιά αντίκρυσαν σήμερα το πρωί μαθητές, καθηγητές καθώς και ο διευθυντής που αιφνιδιάστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητές έσπευσαν από τα ξημερώματα στο σχολείο προκειμένου να κάνουν την κατάληψη. Πρόκειται για την δεύτερη κατάληψη ενάντια στην χρήση μάσκας στα σχολεία, μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Το αρχικό πλήθος που φαίνεται έξω από το σχολείο δείχνει μαθητές που έφτασαν στο σχολείο και αντίκρισαν την κατάληψη. Πολλοί από αυτούς τους μαθητές στην πορεία έφυγαν καθώς διαφωνούν με την κατάληψη. Η κατάληψη στηρίζεται μόνο από έναν πολύ μικρό αριθμό μαθητών, ανάμεσα τους και κάποια που έμειναν πέρσι από απουσίες.

Καταλήψεις σε Καρδίτσα και Αγρίνιο

Πολλαπλασιάστηκαν τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε καθεστώς κινητοποιήσεων, στην πόλη της Καρδίτσας, καθώς τα περιφερειακά, λειτούργησαν κανονικά.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωκράτη Παππά από τα πέντε ΓΕΛ της πόλης τα τέσσερα βρίσκονται υπό κατάληψη και συγκεκριμένα το 1ο, το 3ο, το 4ο και το 5ο. Λειτουργεί, δηλαδή, μόνο το 2ο ΓΕΛ, όπως και το Μουσικό Σχολείο. Υπό κατάληψη είναι επίσης τα δύο ΕΠΑΛ που υφίστανται στην Καρδίτσα.

Σε ότι αφορά τώρα στα Γυμνάσια, υπό κατάληψη είναι το 1ο Γυμνάσιο, ενώ αποχή αποφάσισαν οι μαθητές του 7ου Γυμνασίου. Στα υπόλοιπα γίνεται μάθημα κανονικά.

Κατάληψη γίνεται και στο 6ο Γυμνάσιο του Αγρινίου.

Πηγή: thebest.gr, grtimes.gr, zarpanews.gr, karditsalive.net