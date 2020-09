Πολιτική

Μηταράκης για Μεταναστευτικό: δεν θα ανεχθούμε έκνομες ενέργειες

Τι είπε ο αρμόδιος Υπουργός για τις πρόσφατες φωτιές τα ΚΥΤ, Λέσβου και Σάμου και τις κλειστές ελεγχόμενες δομές.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε δήλωση του υπογραμμίζει ότι, «οι πρόσφατες πυρκαγιές στα κέντρα της Μυτιλήνης, της Σάμου και προ μηνών στη Χίο, καταδεικνύουν την ανάγκη να κλείσουν άμεσα τα άναρχα ανοικτά κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και να δημιουργηθούν κλειστά ελεγχόμενα κέντρα τα οποία θα προφέρουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης , διπλή περίφραξη, συστήματα ελεγχόμενης εισόδου, συστήματα παρακολούθησης και πυρασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε θύλακες παραβατικότητας να προχωρούν σε έκνομες ενέργειες».

Στη συνέχεια ο κ. Μηταράκης, τόνισε ότι «τέτοιες έκνομες ενέργειες στην χώρα μας δεν γίνονται ανεκτές και για όλες τις πυρκαγιές έχουν γίνει συλλήψεις. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει η τοπική κοινωνία ότι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια όλων είναι η προτεραιότητα μας.

Προ μηνών μας ζητήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους κατοίκους, να δείξουμε τα αποτελέσματα μιας διαφορετικής πολιτικής. Στην φύλαξη των συνόρων πλέον οι ροές είναι μειωμένες στα νησιά κατά 90%. Στην αποσυμφόρηση έφυγαν 25.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε ότι «το επόμενο ζητούμενο είναι οι κλειστές ελεγχόμενες δομές. Χρειάζεται η συνεργασία όλων. Χρειάζεται να μειώσουμε τις προσφυγικές ροές προς την χώρα μας και παράλληλα να εγκαταστήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας».