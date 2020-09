Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Κλειστό το τμήμα μετά τον εντοπισμό κρούσματος. Πώς λειτουργεί η Εισαγγελία.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε μία υπάλληλος στο τμήμα εκτέλεσης ποινών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Στο συγκεκριμένο τμήμα εργάζονται 17 υπάλληλοι, οι οποίοι θα υποβληθούν σε τεστ.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Εισαγγελίας έκλεισε και μετά από συνεννόηση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Ευ.Ιωαννίδη με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία έγινε απολύμανση στα γραφεία και εντός της ημέρας θα απολυμανθούν όλοι οι χώροι της Εισαγγελίας.

Πάντως, σε λειτουργία παραμένει το τμήμα της εισαγγελίας που αφορά σε κρατούμενους, δηλαδή συλληφθέντες σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.