Κοινωνία

Κορονοϊός: Κρούσμα σε σχολείο, κλείνει για 10 ημέρες

Συναγερμός σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς στο 2ο Λύκειο Καισαριανής, λόγω κρουσμάτων. Ποια σχολεία της χώρας είναι κλειστά λόγω κορονοϊού.

Συναγερμός στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς στο 2ο Λύκειο Καισαριανής, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού.

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου το 2ο Λύκειο Καισαριανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες θετικοί στον κορονοϊό είναι η διευθύντρια του σχολείου και ένας καθηγητής.

Ποια σχολεία είναι κλειστά λόγω κορονοϊού

Πέντε σχολεία και ένα τμήμα σχολείου κλείνουν με απόφαση του υπουργείου Παιδείας λόγω κορονοϊού.