Μητσοτάκης: Η οικονομία θα διατηρηθεί ανοιχτή με ελάχιστες εκπτώσεις

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε κατά την καθιερωμένη τους συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Καστελόριζο και τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο.

Την βεβαιότητά του ότι και αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας «η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων» εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η οικονομία θα διατηρηθεί ανοιχτή «με ελάχιστες εκπτώσεις και παραχωρήσεις» μέχρι να βρεθεί εμβόλιο ή άλλη αποτελεσματική θεραπεία, και πρόσθεσε ότι «παρά την αύξηση των κρουσμάτων η Ελλάδα εξακολουθεί και στη διαχείριση του δεύτερου κύματος να τα καταφέρνει καλύτερα από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι αυτή την επιτυχία θα την διαφυλάξουμε και μέχρι που να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο ή από μια άλλη τελείως αποτελεσματική θεραπεία, και πρόσθεσε:

«Θα διατηρήσουμε την οικονομία μας ανοιχτή, με τις ελάχιστες δυνατές εκπτώσεις και παραχωρήσεις που όλοι πρέπει να κάνουμε για να διαφυλάξουμε την υγεία όλων των συμπολιτών μας, κυρίως των αγαπημένων μας, αλλά και να επιτρέψουμε στη χώρα να ανασάνει οικονομικά. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή την ισορροπία θα μπορέσουμε να την βρούμε».

Μήνυμα σε Τουρκία

Παράλληλα ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία επισημαίνοντας ότι η νηνεμία στις διμερείς σχέσεις δεν εξαρτάται μόνο από την Ελλάδα.

«Το ταξίδι σας στο Καστελόριζο συνέπεσε με την υποχώρηση της εθνικής φουρτούνας και εύχομαι αυτά τα ήρεμα νερά να διατηρηθούν. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «η κυρά της Ρω θα ήταν διπλά συγκινημένη εάν γνώριζε ότι την επισκέφθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Από την πλευρά της η ΠτΔ επισήμανε ότι «οι διπλωματικές κινήσεις και οι πιέσεις από τους συμμάχους μας οδήγησαν σε αυτή την κίνηση, ενδεχομένως προς αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους της Τουρκίας. Θα δείξει βέβαια το μέλλον».

Τέλος ανέφερε ότι είναι καιρός «η τουρκική ηγεσία να αντιληφθεί ότι με τις προκλήσεις και τις απειλές δεν μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα πουθενά, και ότι μόνο η διπλωματία και ο διάλογος είναι ο δρόμος, ο σεβασμός στη διεθνή νομιμότητα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Τέλος, η ΠτΔ αναφέρθηκε στο θέμα της Μόριας και είπε ότι είναι ανοιχτή πληγή που διαρκώς υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές αξίες θα πρέπει να είναι παρούσες και στην ανθρωπιστική κρίση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι στο νέο σχέδιο θέσεων της ΕΕ για την μετανάστευση και άσυλο θα μπορέσει η χώρα μας να βρει απαντήσεις, στα προβλήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και που η χώρα μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει σχεδόν μόνη της.