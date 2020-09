Κοινωνία

Κορονοϊός: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας για το ποια σχολεία κλείνουν μετά από εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού.

Λίστα με τα σχολεία που κλείνουν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για λίστα που ανανεώνεται συνεχώς και τα εν λόγω σχολεία κλείνουν για δέκα μέρες.

Η λίστα αρχικά περιλαμβάνει πέντε σχολεία και ένα τμήμα, αλλά ανανεώνεται συνεχώς.

Κλειστά είναι:

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής (έως τις 27/09)

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών στο Ηράκλειο (έως τις 27/09)

Το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής στην Καλλιθέα Λήμνου ( έως τις 18/09)

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας (έως τις 18/09), ενώ

Ανέστειλε την λειτουργία του το τμήμα Β5 του 2ου Γυμνασίου Πύργου Ηλείας (έως τις 27/09)