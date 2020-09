Κοινωνία

Ενέδρα σε επιχειρηματία και ληστεία με “χρυσή” λεία

Χρήματα, κοσμήματα και λίρες άρπαξαν οι δράστες που είχαν στήσει καρτέρι σε επιχειρηματία.

Καρτέρι είχαν στήσει άγνωστοι σε επιχειρηματία, έξω από το σπίτι του, στη λεωφόρο Σουνίου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, όταν οι τρεις δράστες ακινητοποίησαν τον επιχειρηματία και υπό την απειλή όπλου, τον υποχρέωσαν να τους βάλει μέσα στη μονοκατοικία του.

Οι δράστες ερεύνησαν το σπίτι και άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.

Στο σπίτι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν και η οικιακή βοηθός του επιχειρηματία, την οποία απασχολεί πολλά χρόνια.

Οι δράστες δεν άσκησαν βία σε κανέναν από τους δύο, προτού φύγουν όμως, κλείδωσαν το θύμα τους σε ένα δωμάτιο.

Όλο το περιστατικό είχε διάρκεια λιγότερο από μία ώρα και οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.