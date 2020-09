Life

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ

Μαζί με τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ, για το θεατρικό της έργο.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρόκειται να επιστρέψει στο θεατρικό της έργο στο Μπρόντγουεϊ, ακριβώς ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της περιοχής που φιλοξενεί τα σημαντικότερα θέατρα της Νέας Υόρκης, λόγω της COVID-19.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Sex and the City» ήταν καλεσμένη στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κόεν στο SiriusXM και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο θεατρικό της έργο «Plaza Suite», καθώς και την επαναλειτουργία του Μπρόντγουεϊ.

Η παράσταση, στην οποία η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ αναβλήθηκε έως την άνοιξη του 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Ξεκινάμε τις δοκιμαστικές παραστάσεις στις 19 Μαρτίου. Ανοίγουμε επίσημα στις 19 Απριλίου. Στις 19 Μαρτίου, θα έχουν συμπληρωθεί ένας χρόνος και επτά ημέρες από τότε που το Μπρόντγουεϊ έκλεισε» είπε η ηθοποιός.

«Μου φαίνεται λίγος χρόνος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαστε αισιόδοξοι» τόνισε.

Συζητώντας για τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν στα θέατρα για να αποτραπεί η εξάπλωση της COVID-19 μόλις ανοίξουν ξανά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παρατήρησε: «Νομίζω ότι η ομάδα του Μπρόντγουεϊ προσπαθεί να ρυθμίσει τα ζητήματα, εννοώ, το ποιες οι ασφαλέστερες συνθήκες προφανώς για τους συντελεστές και τους ηθοποιούς και το κοινό και τους ανθρώπους μπροστά και πίσω από τη θεατρική σκηνή. Θέλω να πω, σε αυτό το σημείο ότι θα έκανα οτιδήποτε πιστεύεται πως είναι ασφαλές και θα ήμουν ευτυχής να παίξω μπροστά σε άτομα με μάσκες».