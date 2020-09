Κόσμος

Τα Μπαρμπέιντος “απαρνούνται” τη βασίλισσα Ελισάβετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ήρθε η ώρα για να αφήσουμε πλήρως πίσω μας το αποικιακό παρελθόν μας", δήλωσε η γενική κυβερνήτης των Μπαρμπέιντος Σάντρα Μέισον.

Τα Μπαρμπέιντος, το ανατολικότερο νησί της Καραϊβικής, θέλουν να καταργήσουν από επικεφαλής κράτους την βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας και να γίνουν Δημοκρατία, ανακοίνωσε η κυβέρνησή του.

Η πρώην βρετανική αποικία, η οποία κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1966, διατήρησε έναν επίσημο δεσμό με την βρετανική μοναρχία, όπως έχουν κάνει και κάποιες άλλες χώρες που κάποτε αποτελούσαν τμήμα της βρετανικής αυτοκρατορίας.

"Ήρθε η ώρα για να αφήσουμε πλήρως πίσω μας το αποικιακό παρελθόν μας", δήλωσε η γενική κυβερνήτης των Μπαρμπέιντος Σάντρα Μέισον στη διάρκεια ομιλίας της εκ μέρους της πρωθυπουργού της χώρας Μία Μότλεϊ.

"Οι πολίτες των Μπαρμπέιντος θέλουν έναν Επικεφαλής Κράτους από τα Μπαρμπέιντος. Αυτή είναι η απόλυτη έκφραση της πεποίθησής μας για το ποιοι είμαστε και για το τι είμαστε ικανοί να επιτύχουμε. Επομένως, τα Μπαρμπέιντος θα πραγματοποιήσουν το επόμενο λογικό βήμα προς την απόλυτη εθνική τους κυριαρχία και θα έχουν γίνει Δημοκρατία όταν θα γιορτάζουμε την 55η μας Επέτειο της Ανεξαρτησίας μας", είπε η ίδια.

Η επέτειος αυτή θα εορταστεί τον Νοέμβριο του επόμενου χρόνου.