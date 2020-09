Οικονομία

Παράταση στην εξ αποστάσεως εργασία

Παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Τι προβλέπει η απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας.

Την παράταση της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.