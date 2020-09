Πολιτική

Ζάεφ σε Σακελλαροπούλου: η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται στη φίλη Βόρεια Μακεδονία

Στο προεδρικό Μέγαρο συναντήθηκαν ο Ζόραν Ζάεφ και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τις διμερείς σχέσεις, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο.

«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας έχουν εισέλθει σε νέα εποχή» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της νωρίτερα σήμερα με τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού συνεχάρη τον Ζ. Ζάεφ για την επανεκλογή του στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, υπογράμμισε ιδιαιτέρως τη σημασία υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών στο σύνολό της, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της, με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο κρατών, ενώ αναφέρθηκε στη σταθερή εκ μέρους της Ελλάδας υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την ένταξη νέου μέλους στην ΕΕ και με βάση τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας.

Από την πλευρά του, ο κύριος Ζάεφ εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την επίσκεψή του στην Ελλάδα στην παρούσα χρονική συγκυρία και τόνισε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποδίδει τους καρπούς της, καθώς οι διμερείς μας σχέσεις ενισχύονται σε όλους τους τομείς. Επεσήμανε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας της Βόρειας Μακεδονίας με τον στρατηγικό της εταίρο, την Ελλάδα, με την οποία τη συνδέουν δεσμοί φιλίας και εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας για τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας και την παραβατική συμπεριφορά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν και η κατάσταση δείχνει να παρουσιάζει βελτίωση, υπογράμμισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η ΕΕ και οι χώρες της περιοχής πρέπει να στείλουν σαφές μήνυμα ότι η βία δεν παράγει δίκαιο και ότι η ευημερία των λαών βασίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Απαντώντας, ο κύριος Ζάεφ τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται στη φίλη Βόρεια Μακεδονία.