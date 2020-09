Πολιτική

Μητσοτάκης – Ζάεφ: Δέσμευση για την “καλή εφαρμογή” της Συμφωνίας των Πρεσπών

Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο πρωθυπουργός προς τιμήν του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας. Ποια θέματα συζητήθηκαν.

Οι διμερείς σχέσεις με έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ήταν το κύριο αντικείμενο των συνομιλιών κατά το γεύμα εργασίας που παρέθεσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, επ' ευκαιρία της έλευσής του στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist.

Στη διάρκεια του γεύματος εξετάστηκε η πορεία των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. Συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας. Ο κ. Ζάεφ δεσμεύθηκε στην ανάγκη της καλής εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών.