Κοινωνία

Ένοχος ο πατέρας που έδειρε καθηγητή για την μάσκα

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών στον πατέρα που επιτέθηκε φραστικά και σωματικά σε εκπαιδευτικό. Η ποινή έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό έναν όρο...

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή η οποία θα ισχύσει αν ο καταδικασθείς καταβάλει το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου ως δωρεά για κοινωφελείς σκοπούς, επέβαλε σήμερα το μονομελές πλημμελειοδικείο Χανίων, όπου οδηγήθηκε με την διαδικασία του αυτοφώρου, στον 40χρονο γονέα μαθητή του συγκεκριμένου Γυμνασίου που το πρωί της Δευτέρας βιαιοπράγησε σε βάρος καθηγητή του σχολείου, όταν το θύμα της επίθεσης δεν επέτρεψε στο παιδί του καταδικασθέντα να μπει στο σχολείο, χωρίς τη μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό.

Στην κατάθεση του ο καθηγητής που δέχθηκε την επίθεση αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν και τόνισε ότι στην προτροπή του προς το παιδί του 40χρονου να φορέσει την μάσκα για να μπει στο σχολείο δέχτηκε από τον πατέρα του παιδιού μια κουτουλιά και μια κλωτσιά. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος δήλωσε στο δικαστήριο ότι μετάνιωσε για την συμπεριφορά του υποστηρίζοντας ότι δεν τον εκφράζει καθώς όπως είπε, δεν είναι βίαιος άνθρωπος.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της τόνισε ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις και επεσήμανε ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να βρίζει και να αντιδρά με αυτό τον τρόπο αλλά και να εξαπολύει απειλές, ειδικά μπροστά σε παιδιά και πρότεινε την ενοχή του.

Ο 40χρονος κάθισε στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης, εξύβρισης και απειλής σε βάρος του εκπαιδευτικού. Έξω από τον χώρο των δικαστηρίων είχαν συγκεντρωθεί εκπαιδευτικοί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον συνάδελφο τους ζητώντας παράλληλα την τιμωρία του γονέα που επιτέθηκε στον καθηγητή.