Κορονοϊός – Κικίλιας: Ενισχύουμε τις ΜΕΘ στην Αττική

Ποιο είναι το ποσοστό πληρότητας στις ΜΕΘ για ασθενείς με κορονοϊό σε όλη την χώρα. Το σχέδιο για την αύξηση των κλινών.

Οι κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία της επικράτειας ανέρχονται σήμερα σε 930, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Βαίλη Κικίλια.

Από αυτές, 701 διατίθενται για ασθενείς με νοσήματα πλην Covid-19 (519 κατειλημμένες, 182 κενές) και 229 διατίθενται αποκλειστικά για την νοσηλεία ασθενών με Covid-19 (223 σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, 6 σε στρατιωτικά).

Από τις 229 ΜΕΘ-Covid στην επικράτεια, είναι κατειλημμένες οι 86 και κενές οι 143, δηλαδή το ποσοστό πληρότητας είναι 37,5%.

Ειδικότερα, στα Νοσοκομεία της Αττικής από το σύνολο των 330 κλινών ΜΕΘ έχουμε διατεθεί 255 κλίνες ΜΕΘ για νοσήματα πλην Covid-19, εκ των οποίων 207 είναι κατειλημμένες και 48 κενές και 75 κλίνες ΜΕΘ-Covid, εκ των οποίων 53 είναι κατειλημμένες και 22 κενές.

Στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμες 81 κλίνες ΜΕΘ για νοσήματα πλην Covid-19, εκ των οποίων 60 είναι καλυμμένες και 21 κενές και 43 κλίνες ΜΕΘ-Covid, εκ των οποίων 17 είναι κατειλημμένες και 26 κενές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας:

«Με δεδομένη την αύξηση των εισαγωγών που παρατηρείται στα Νοσοκομεία της Αττικής, λόγω του υψηλού επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει το σχεδιασμό για αύξηση των κλινών ΜΕΘ-Covid, όπως έκανε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Πιο αναλυτικά, προστίθενται 40 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ-Covid για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Αττικής εντός των επόμενων 7 ημερών. Το σχέδιο που ενεργοποιείται περιλαμβάνει τις εξής επιπλέον κλίνες: 12 στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», 12 στο ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, 6 στο ΠΓΝ «Αττικόν», 4 στα στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αττικής και 6 στο ΓΝ Χαλκίδας.

Το Υπουργείο Υγείας, εξετάζοντας καθημερινά τα δεδομένα, έχει την δυνατότητα να θέσει σε εφαρμογή την επόμενη φάση του σχεδιασμού για περαιτέρω αύξηση των κλινών ΜΕΘ για ασθενείς με COVID-19, όταν χρειαστεί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας 236 νέων μόνιμων κλινών ΜΕΘ από τις μεγάλες δωρεές των τελευταίων μηνών. Συγκεκριμένα, 155 υπερσύγχρονες ΜΕΘ και 19 ΜΑΦ από την δωρεά του ΙΣΝ θα αρχίσουν να παραδίδονται στο ΕΣΥ πριν το τέλος του έτους.

Επίσης, ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου η εμβληματική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων για την κατασκευή 50 κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «H Σωτηρία».

Τέλος, αναμένεται έως τα τέλη Οκτωβρίου και η παράδοση 8 ΜΕΘ και 4 ΜΑΦ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας από την δωρεά του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, της κας Αγγελικής Φράγκου και της ΙΟΝ Α.Ε.»

"Πυρά" από το ΚΚΕ στην κυβέρνηση

«Ακόμη και σήμερα, με τα εκατοντάδες νέα κρούσματα καθημερινά και την επιδείνωση της κατάστασης στις κλίνες ΜΕΘ, η κυβέρνηση δεν προχωρά στη λήψη κανενός ουσιαστικού μέτρου θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσωπικό και υποδομές, αλλά και με ένα σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επίσης δεν διασφαλίζει την αναγκαία προστασία στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς και σε άλλες πιθανές εστίες υπερμετάδοσης. Αποδεικνύεται ότι κριτήριο της κυβέρνησης δεν είναι η πραγματική προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά η συνέχιση της αντιλαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής της και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.