Υγεία - Περιβάλλον

HealthWorld 2020: The Post Covid-19 Era (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως επιτυχημένη η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Δείτε LIVΕ τις εργασίες της δεύτερης ημέρας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου HEALTHWORLD – Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era, το οποίο διοργανώνει τo Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Επιμελητήριο 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Τις εργασίες του 19ου HEALTHWORLD άνοιξε με το χαιρετισμό του ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.



Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε ότι: «Στόχος μας, στο φετινό συνέδριο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι η παρουσίαση και η ανταλλαγή διαφορετικών, πάντα τεκμηριωμένων απόψεων, που θα μας οδηγήσουν ένα βήμα πιο κοντά στην χάραξη εκείνης της πολιτικής υγείας που χρειαζόμαστε. Μιας πολιτικής υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Θα προσπαθήσουμε να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες με στόχο την προστασία του πληθυσμού. Αυτή η επώδυνη κρίση επιβάλλεται να μας οδηγήσει στην επανεξέταση, με απόλυτη προσοχή και ειλικρίνεια της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μηχανισμών και στη δημιουργία νέων. Καλούμαστε σήμερα να σχεδιάσουμε τα μελλοντικά μας βήματα. Να πάρουμε αποφάσεις για το κοινό καλό. Με βάση τη θωράκιση της υγείας των πολιτών με κάθε μέσο και την πρόσβαση στις ενδεδειγμένες θεραπείες ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα κριτήρια. Καλούμαστε με υπευθυνότητα να προβλέψουμε, και να προετοιμαστούμε για το απροσδόκητο στην εποχή Covid».

Ο Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανάφερε μεταξύ άλλων: «Στην πρόσφατη και επιμένουσα κρίση, ο αιφνιδιασμός των κυβερνήσεων και συστημάτων υγείας στον προηγμένο δυτικό κόσμο αποδείχθηκε οριζόντια ολοκληρωτικός, με τραγικές επιπτώσεις. Η αντιμετώπιση αποδείχθηκε μια εθνική, κυρίως, υπόθεση. Στην Ελλάδα η αρχική αντιμετώπιση ήταν επιτυχής, έγκαιρη, γενναία, σχεδόν υποδειγματική. Αυτό ήταν πολύ κρίσιμο γιατί κατά τη διάρκεια των μνημονιακών δεσμεύσεων, οι επιδόσεις μας σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής, ήταν ήδη, σε συνεχή καθοδική τροχιά. Μια ενδεχόμενη αποτυχία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή κοινωνική, εθνική, οικονομική, ηθική, πολιτική. Στην παρούσα συγκυρία το υγειονομικό σύστημα, επιβάλλεται να περάσει παρά τις δυσκολίες και την περιπλοκότητα στην «επόμενη ημέρα», με εστίαση στις επιπτώσεις στην οικονομία, στη δημόσια πολιτική υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και την ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού του ΕΣΥ όπου η πρόληψη, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η ψηφιακή τεχνολογία, η ορθολογική διαχείριση, και η υψηλή εξειδίκευση επιβάλλονται ως προαπαιτούμενα. Οι ειδικοί επιστήμονες ανά τον κόσμο, κάνουν λόγο για αγώνα αντοχής. Οι φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε συνεργασία με τις Αρχές, επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου κατά του Covid-19, χωρίς την παραμικρή έκπτωση στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας».



Ο Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, της Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι: “Είναι γεγονός ότι ο τομέας των Medical devices and diagnostic κλήθηκε από την αρχή της κρίσης να βοηθήσει ένα σύστημα υγείας με προβλήματα και ελλείψεις μετά την πολυετή υποχρηματοδότηση. Συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε τα νοσοκομεία με την καθημερινή παρουσία των ανθρώπων μας δίπλα στο Υγειονομικό προσωπικό ενώ διατέθηκαν μηχανήματα και υπηρεσίες χωρίς να δημιουργηθούν ελλείψεις και χωρίς να μπει σε κίνδυνο η ασφάλεια ασθενών, E. Y. και εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης πετύχαμε αρκετά. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πετύχαμε να γίνει αυτό που εμείς προτείναμε τόσα χρόνια από το συνέδριο μας. Η σύμπραξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τον κρατικό μηχανισμό, μία σύμπραξη που έγινε γρήγορα και αποτελεσματικά".

Ο Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα υποστήριξε ότι: «Εντυπωσιάστηκα από τη συστράτευση της ελληνικής κοινωνίας στην κρίση. Υιοθετώντας την πεποίθηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για την προτεραιότητα της ανθρώπινης ζωής, ο ελληνικός λαός επέδειξε μεγάλη ανθρωπιά και δύναμη, κλείνοντας επιχειρήσεις, σεβόμενος τα περιοριστικά μέτρα, υπακούοντας στις συμβουλές των ειδικών και οργανώνοντας την παράδοση προμηθειών σε ηλικιωμένους και σε συνανθρώπους σε καραντίνα. Ένα θετικό το οποίο βγήκε από την κρίση από τον Υπουργό Πιερρακάκη και την ομάδα του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι μια πρωτοποριακή, καινοτόμα και επιτυχημένη προσπάθεια ψηφιοποίησης διαδικασιών του δημοσίου, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα στους πολίτες να λαμβάνουν συνταγές μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Τέτοια ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στους πολίτες να ολοκληρώσουν πιο σημαντικές συναλλαγές τους από την ασφάλεια των σπιτιών τους, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας».

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι: «Καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το τελευταίο επίτευγμα είναι σε συνεργασία με τον κλάδο και με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, η δυνατότητα που έχουμε να προμηθευτούμε πρώτοι στην Ευρώπη τελευταίας γενιάς αντιγόνα, rapid tests, τα οποία ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει στη Μυτιλήνη και στη Μόρια και που θα επεκταθεί και θα χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που μας δίνει μία άλλη δυναμική στη διάγνωση της Covid-19. Στο κομμάτι του φαρμάκου, πέρασε από τη Βουλή νομοθεσία για την κατάργηση του entry fee 25% για τα καινούργια, νέας τεχνολογίας σημαντικά φάρμακα και φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία έρχονται στη χώρα και εντάσσονται στη θετική λίστα έπειτα από διαπραγμάτευση. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη τομή, την οποία αν συνδυάσει κανείς με ένα ορθολογιστικό δελτίο τιμών φαρμάκων το οποίο βγήκε και οδηγεί σε μειώσεις τις τιμές των φαρμάκων, οδήγησε σε μία κανονικότητα στην αγορά. Συνεχίζουμε με τη μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει και έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ξεκινάει με Covid Centers στην ΠΦΥ και προχωρά σε δίκτυα υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν και τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα, τις δομές των Δήμων, ιδιώτες γιατρούς, Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ».

Όπως τόνισε ο Rifat Atun, Professor of Global Health Systems, Harvard University η καινοτομία είναι απαραίτητη για να μετασχηματίσουμε τα συστήματα υγείας και αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα αλλά κυρίως αλλαγή συμπεριφοράς τόσο στους παρόχους όσο στους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Λιονή, Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Institute of Medicine and Health, Medical Faculty, University of Linkoping, Σουηδία, οι σημαντικότερες υγειονομικές προτεραιότητες τις οποίες χρειαζόμαστε στην μετά COVID-19, είναι η επικοινωνιακή στρατηγική και η αλλαγή συμπεριφοράς του πληθυσμού, η ιδιαίτερη προσέγγιση της νεότητας και των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, η ενεργός και ουσιαστική εμπλοκή της κοινότητας μέσω της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης , ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και μείωση της τρωτότητας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, η επένδυση στη δημόσια υγεία, η έμφαση στις ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της πανδημίας, αλλά και η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Στην πρώτη ενότητα του Συνεδρίου αναπτύχθηκε η στρατηγική διαχείρισης του COVID-19 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η Nathalie Moll, Director General, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Βρυξέλλες αναφέρθηκε στην διαχείριση του COVID-19 στην EFPIA και ανέλυσε το πως αυτή διασυνδέεται με τις συνολικές πολιτικές των φαρμακευτικών εταιρειών και τι μπορεί να προβλεφθεί στο μέλλον. Ο George Pavlakis, Chief, Human Retrovirus Section, Vaccine Branch, Center for Cancer Research National Cancer Institute, ΗΠΑ επισήμαινε την αναγκαιότητα της σύνδεσης του ιού με τον οικοχώρο για να υπάρξει ένα καλό σχέδιο αντιμετώπισης Σύμφωνα με τον κ. Παυλάκη: «Είναι αναγκαία η σύνδεση του ιού με την ασθένεια που προκαλεί και με τον οικοχώρο και την κοινωνία που επηρεάζει, σαν τον μόνο τρόπο για την μακρόχρονη αντιμετώπιση της πανδημίας».

Στη δεύτερη ενότητα του Healthworld 2020 στην οποία συζητήθηκε η αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και η συμβολή του υγειονομικού τομέα σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συμμετείχαν: ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Διευθυντής Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ο Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), ο Πασχάλης Αποστολίδης, Μέλος Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Διευθύνων Σύμβουλος, Abbvie Pharmaceuticals και ο Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών. Την ενότητα συντόνισε ο Γιάννης Παλαιολόγος, Ανταποκριτής Καθημερινής και ΣΚΑΙ TV στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο της τρίτης ενότητας του Συνεδρίου αναλύθηκε η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και το μετασχηματισμό του υγειονομικού τομέα. Δεν είναι μόνο η πανδημία που προβληματίζει διεθνώς στο χώρο της υγείας καθώς ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η λεγόμενη ψηφιακή υγεία. Την ενότητα συντόνισε ο Αιμίλιος Νεγκής, Ιατρικός Συντάκτης, Virus.com.gr και συμμετείχαν: ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας , ο Κώστας Αθανασάκης, Γενικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας ο Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Ευάγγελος Γεωργίου, Πυρηνικός Ιατρός, Ομότιμος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ), Διευθυντής, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην τέταρτη ενότητα του 19ου Healthworld 2020, συζητήθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα. Οι ομιλητές αφού αναφέρθηκαν στην ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έδωσαν έμφαση στην ενεργοποίηση των κέντρων υγείας, την ανάπτυξη ενός δικτύου που συνδέει τον ιδιωτικό τομέα με τον δημόσιο και τη δημιουργία μιας ευρύτερης διασύνδεσης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με την περιφέρεια. Ουσιαστικά υπογράμμισαν την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών που θα αξιολογούνται θετικά από τους πολίτες. Την ενότητα συντόνισε ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Institute of Medicine and Health, Medical Faculty, University of Linkoping, Σουηδία και συμμετείχαν: ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, ο Ανδρέας Ξανθός, πρ.Υπουργός Υγείας, Τομεάρχης Υγείας, Κ.Ο. Σύριζα, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Ανάργυρος Μαριόλης, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Μάνης, Υπεύθυνος Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής και η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος, Ένωση Ασθενών Ελλάδος.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum Greece (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , της MEDTECH Europe.

Για να δείτε το πρόγραμμα του HealthWorld 2020 πατήστε ΕΔΩ

Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου ειναι ο ΑΝΤ1

Δείτε LIVE τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου:

Μπορείτε να δείτε LIVE τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου και πατώντας ΕΔΩ