“Η Δύναμη του Καλού” στις οθόνες μας από το Mini Babybel®

Η νέα διεθνής καμπάνια αποτελεί και μια πρό(σ)κληση προς όλους για έναν άλλο τρόπο ζωής.

Πέρα από μια εμπνευσμένη, εντυπωσιακή διαφήμιση, η νέα διεθνής καμπάνια του Mini Babybel® είναι μια πρόσκληση! Πρόσκληση για αλλαγή, πρόσκληση για έναν άλλο τρόπο ζωής και μια πιο ισορροπημένη διατροφή, πρόσκληση για να ακολουθήσουμε τη Δύναμη του Καλού.

Με αυτόν ακριβώς τον τίτλο, η ταινία «Η δύναμη του καλού» μάς μεταφέρει σε έναν τελείως φανταστικό κόσμο, όπου κυριαρχούν αμέτρητοι διατροφικοί πειρασμοί.

Ευτυχώς, εκεί βρίσκεται και η ομάδα του αγαπημένου σε παιδιά και μεγάλους Mini Babybel®!Μεταμορφωμένα σε μικρούς ήρωες, με τη δύναμη του τυριού και την… «μαγική κάπα» από κερί, τα μέλη της ομάδας μάς καλούν με τον μοναδικό τρόπο τους να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος και να γίνουμε μέρος του κινήματος για πιο σωστές διατροφικές συνήθειες και για μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Δουλειά τους είναι να μας αφυπνίσουν και να μας προσκαλέσουν να αλλάξουμε.

Γιατί η δύναμη είναι στα χέρια μας, αρκεί να γνωρίζουμε πώς να διαλέξουμε τους συμμάχους μας….

Απολαύστε την νέα ταινία:

Με την παρουσία του σε 76 χώρες σε όλο τον κόσμο, το Babybel® έχει πρωταγωνιστική θέση στις καλές διατροφικές συνήθειες για παιδιά και μεγάλους.

Το Mini Babybel® είναι ένα 100% αληθινό τυρί που αποτελείται από 98% φρέσκο γάλα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και αποτελεί ιδανική πηγή πρωτεΐνης και ασβεστίου. Επιπλέον, οι ατομικές μερίδες συμβάλλουν στο να καταναλώνουμε την κατάλληλη ποσότητα κάθε φορά.

Αποτελεί ιδανική, υγιεινή λύση snacking για μικρούς και μεγάλους, καθώς μπορεί να μας ακολουθεί παντού, όλη μέρα! Άλλωστε, χάρη στο προστατευτικό κερί που το περιβάλλει, διατηρείται έως και 8 ώρες εκτός ψυγείου.