Ο Δήμος Περιστερίου τίμησε τον Γιάννη Σμαραγδή (εικόνες)

Ο σκηνοθέτης, αντιφωνώντας, μίλησε για τη νέα του ταινία πάνω στον Ιωάννη Καποδίστρια και «την ροπή του προς το καλό».

Σε μια λιτή τελετή, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τίμησε τον καταξιωμένο Σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, στο πλαίσιο των κινηματογραφικών βραδιών και με αφορμή την προβολή της ταινίας του «Καζαντζάκης», στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, στο Άλσος Περιστερίου.

O σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής έχει αφιερώσει το έργο του στην κινηματογράφηση σπουδαίων Ελλήνων από τον Καβάφη, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο με την ταινία El Greco, τον άγνωστο αλλά τόσο σπουδαίο Έλληνα Βαρβάκη και τον Παγκόσμιο Έλληνα Νίκο Καζαντζάκη.

Ο κ. Παχατουρίδης απένειμε τιμητική πλακέτα με το σύμβολο του Δήμου Περιστερίου στον κ. Σμαραγδή για την τεράστια προσφορά του, στον κινηματογράφο, στην χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημειώνοντας ότι ο κ. Σμαραγδής είναι ένας πολυβραβευμένος Έλληνας Σκηνοθέτης που μας γέμισε υπερηφάνεια, θαυμασμό και πάνω απ’ όλα ανθρωπιά!

Από την πλευρά του, ο κ. Σμαραγδής ευχαρίστησε τον κ. Παχατουρίδη για τη μεγάλη τιμή, όταν προέρχεται -όπως είπε- από ένα Δήμαρχο με μεγάλο έργο στην πόλη του, ιδιαιτέρως στον ανθρωπιστικό τομέα και γι’ αυτό είναι ο πιο δημοφιλής, ενώ υποσχέθηκε να παρουσιάσει στο Περιστέρι τη νέα του ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, μόλις ετοιμαστεί.

Χάρη του κοινού αλλά και του Δημάρχου, για τον οποίο ο σκηνοθέτης δεν έκρυβε τα θερμά του αισθήματα, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε λίγα λόγια για την πολυαναμενόμενη ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που ετοιμάζει. Έκανε, μάλιστα, αναφορά στην προσωπικότητα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος που δυστυχώς δολίως δολοφονήθηκε, λέγοντας «πως σ’ όλη του τη ζωή μόνο προσέφερε -να όπως ο Δήμαρχός σας- και είχε «μια ροπή προς το καλό»… Μακάρι οι κυβερνήτες του μέλλοντος αλλά και οι άνθρωποι ευρύτερα να ακολουθήσουν την καλοσύνη του και την ανιδιοτέλειά του».

Η τιμητική βραδιά του Δήμου Περιστερίου για τον δημοφιλή σκηνοθέτη, έκλεισε με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα ζωηρά και παρατεταμένα.

Το αντίδωρο του σκηνοθέτη προς τον Δήμαρχο Περιστερίου

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, για την τιμητική πλακέτα που του απένειμε ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, προσέφερε ως αντίδωρο το βιβλίο του στοχαστή Μίμη Τσακωνιάτη με τίτλο Καβάφης - Γιάννης Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αρμός.

Σε αυτό το βιβλίο για την ταινία ΚΑΒΑΦΗΣ ο Μίμης Τσακωνιάτης με την απαράμιλλη, σαγηνευτική γραφή του απαθανατίζει στο νέο του βιβλίο το πόσο κρυστάλλινα και με λεπτής απόχρωσης «αίσθημα» ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής Γιάννης Σμαραγδής σκιαγραφεί στο διαμαντένιο του φιλμ την ψυχολογία του «μεγάλου Αλεξανδρινού» αλλά και το πώς η ίδια η ταινία επιδιώκει να τον τοποθετήσει στη Μήτρα, μέσα στο Ελληνικό Φως που τον γέννησε…

Αυτό το βιβλίο Ελληνικού στοχασμού του Μίμη Τσακωνιάτη είναι το δεύτερο που εκδίδεται επίσης από τις Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ. Έχει προηγηθεί το βιβλίο Γιάννης Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής, Καλή σου νύχτα, κυρ Αλέξανδρε, το οποίο αναφέρεται στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τα δυο αυτά βιβλία πάνω σε δυο ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή, αποτελούν μέρος μιας τετραλογίας και θα ακολουθήσουν οι ταινίες El Greco (έχει ήδη γραφτεί) και Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι (Βαρβάκης). Για τις επόμενες δύο του ταινίες Καζαντζάκης και Καποδίστριας θα ακολουθήσουν αυτόνομα βιβλία.