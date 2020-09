Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξάνονται οι νεκροί στην Ελλάδα

Πόσοι ασθενείς έχασαν την μάχη από επιπλοκές του νέου κορονοϊού μέσα σε λίγες ώρες στην χώρα.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από κορoνοϊό στην Ελλάδα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες πέθαναν τρεις άνθρωποι από επιπλοκές του νέου ιού.



Το πρωί έγινε γνωστό ότι ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ο άτυχος άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ από τις 19 Αυγούστου.

Το μεσημέρι σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε στο ΑΧΕΠΑ και μια 84χρονη που νοσηλευόταν από τις 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Παράλληλα, μια γυναίκα 97 ετών, κατέληξε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στην χώρα.