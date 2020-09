Πολιτική

“Καυγάς” ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Ζάεφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη του Ζόραν Ζάεφ στην Ελλάδα άνοιξε ξανά τη σύγκρουση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο «βορειομακεδονομάχος» και η «colotumba».

Πρώτη επίσκεψη σήμερα του Ζόραν Ζάεφ στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συνάντηση επί αθηναϊκού εδάφους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η δήλωση του στο "Euronews" οτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός "παλεύει" για τη Βόρεια Μακεδονία, προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα στην συνάντηση με τον κ. Ζάεφ να αναφέρει ότι "παρά το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα ως αντιπολίτευση ήταν εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, σήμερα τη σέβεται, αλλά δίνει και μάχες".

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «αφού ανέβηκε στο κύμα των συλλαλητηρίων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, αφού λοιδόρησε όσους την υπέγραψαν, αφού φλόμωσε τους ψηφοφόρους του στα ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα εμφανίζεται έτοιμος να κάνει «δουλειές» με τη Βόρεια Μακεδονία.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης παρίστανε τον «Μακεδονομάχο, σήμερα μάθαμε διά στόματος του κ. Ζάεφ πως τώρα έχει γίνει "βορειομακεδονομάχος" και δίνει μάχες υπέρ της γειτονικής χώρας στην Ευρώπη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι: «Καλωσορίζουμε τον κ. Μητσοτάκη στον ρεαλισμό που πραγματικά συμβάλει στη σταθερότητα και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιμένουμε τις επόμενες μέρες τα επιχειρήματα τόσο του ίδιου όσο και όλων των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή για την κύρωση των συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία που κατέθεσαν χθες το βράδυ.

Τον ευχαριστούμε που προσχωρεί στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η μόνη συμφέρουσα λύση, η οποία μας έβγαλε από το διπλωματικό τέλμα δεκαετιών».

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Τέλος θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι σε κάτι έχει συνέπεια. Επιβεβαιώνει καθημερινά στους Έλληνες πολίτες ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από τη χώρα».

Η απάντηση της ΝΔ

Σε σκληρό τόνο και η απάντηση της ΝΔ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας που έβαλαν τη λέξη colotumba, στο διεθνές πολιτικό λεξιλόγιο με όσα απίθανα υπόσχονταν και όσα έκαναν, τελικά έχουν το θράσος να μιλούν για πολιτική απάτη. Τι να θυμίσουμε; Το σκίσιμο των μνημονίων, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», τη «Σεισάχθεια», το αλήστου μνήμης δημοψήφισμα/παρωδία; Οι ίδιοι μπορεί να θέλουν να τα ξεχάσουν, οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν!».

Η Πειραιώς υπογραμμίζει ότι: «Όσον αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, η ΝΔ ήταν κατηγορηματικά αντίθετη στην ψήφισή της. Είχε δώσει μάχη να μην υπογραφεί και εν συνεχεία να μην κυρωθεί. Είχε προειδοποιήσει, όμως, ότι από τη στιγμή που θα κυρωθεί δεν μπορεί να αλλάξει, αφού η Ελλάδα ειναι κράτος δικαίου και σέβεται διεθνείς, κυρωμένες, συμφωνίες.»

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και αυτό το ρόλο θα τον ενισχύσει με κινήσεις σε κάθε κατεύθυνση, σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδο. Και θα ενισχύσει με κάθε τρόπο το brand της Μακεδονίας μας.

Όσο για το brand της πολιτικής απάτης το έχει κατοχυρώσει αμετάκλητα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να του το πάρει κανείς.»

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση της ΝΔ

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει:

"Αντί ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τα ψέματά του, τη χυδαία ψηφοθηρία του με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις κούφιες απειλές για βέτο σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ που τώρα έγιναν «μάχες υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας», ας ξεκινήσει να σκέφτεται πώς ακριβώς θα υπερασπιστεί τις συμφωνίες με τη γείτονα που έφερε προς κύρωση στη Βουλή", σχολιάζει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζοντας την "ελπίδα" ότι "δεν θα κρυφτεί και θα έχει την παρρησία να έρθει να τις υπερασπιστεί ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού που εξαπάτησε".

Οι διμερείς σχέσεις στο γεύμα Μητσοτάκη – Ζάεφ



Οι διμερείς σχέσεις με έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ήταν το κύριο αντικείμενο των συνομιλιών κατά το γεύμα εργασίας που παρέθεσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τιμήν του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ,

Κατά το γεύματα εξετάστηκε η πορεία των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, ενώ συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας. Ο κ. Ζάεφ δεσμεύθηκε στην ανάγκη της καλής εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών.