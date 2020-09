Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση τα έχει χαμένα στη διαχείριση της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο για τα μέτρα κατά του κορονοϊό όσο για την κατάσταση στα σχολεία.

«Η κατάσταση με την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων βρίσκεται στο όριο απώλειας ελέγχου με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, ζητώντας «εδώ και τώρα άμεσα μέτρα».

Όπως υπογραμμίζει, «οι αντιφατικές δηλώσεις κορυφαίων υπουργών για ενδεχόμενο lockdown αναδεικνύουν το ολοκληρωτικό αδιέξοδο», ενώ «επιβεβαιώνουν πως έξι μήνες δεν έχει γίνει τίποτα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, το οποίο εν μέσω πανδημίας λειτουργεί με 5.000 λιγότερους εργαζόμενους».

«Ανακοινώνουν αναποτελεσματικά μέτρα για την Αττική, την ίδια στιγμή που τα σχολεία ανοίγουν χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και η καθημερινότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι τραγική», συνεχίζει και καταλήγει: «Εδώ και τώρα χρειάζονται άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, για να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη, και να ενισχυθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

«Πυρά» και για το άνοιγμα των σχολείων

Έλλειψη σχεδιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταλογίζει στην κυβέρνηση η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «ζοφερή» πραγματικότητα που διαμορφώνεται στα σχολεία.

Περιγράφοντας τις αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας και μέτρα προστασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να πράξει αυτά που υπαγορεύουν οι διεθνείς πρακτικές και οι εισηγήσεις των ειδικών, ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, λειτουργώντας με ασφάλεια.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ:

"Το σχολείο της αντικανονικότητας «Μητσοτάκη-Κεραμέως» άνοιξε τις πόρτες του



Η έλλειψη κυβερνητικής προετοιμασίας και στοιχειώδους σχεδιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται διαρκώς πιο ζοφερή με απευκταίο αλλά πιθανό πλέον το μαζικό κλείσιμο σχολείων και την κυβέρνηση να μη μπορεί να καλλωπίσει την πραγματικότητα. Τα κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωναν πως όλα είναι «πανέτοιμα» για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα γεγονότα όμως περιγράφουν άλλη εικόνα.

Πλέον, καταγράφονται κρούσματα μαθητών και εκπαιδευτικών, 5 σχολεία ήδη έχουν κλείσει μαζί με μεμονωμένα τμήματα σε ορισμένα σχολεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να πράξει αυτά που υπαγορεύουν οι διεθνείς πρακτικές και οι εισηγήσεις των ειδικών, ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά, λειτουργώντας με ασφάλεια!

Στο μεταξύ όμως και παρά τις αυξημένες ανάγκες που έθετε η πανδημία, τα σχολεία άνοιξαν:

με 25.000 κενά εκπαιδευτικών, καθώς και με πρόβλεψη για τρίμηνες συμβάσεις ελαστικής και υπαμειβόμενης απασχόλησης αναπληρωτών, που έρχονται σε αντίθεση με κάθε παιδαγωγικό κανόνα

με 1 εκατομμύριο μαθητές (75% επί του συνόλου) να συνωστίζονται σε τάξεις άνω των 17 παιδιών και με τμήματα που φτάνουν ακόμα και τους 28 μαθητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα

με αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τάξη στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, έπειτα από νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας που συνιστά παγκόσμια αρνητική και αντιεπιστημονική πρωτοτυπία, με δεδομένη την πανδημία

δίχως νέες αίθουσες και χώρους διδασκαλίας που θα διευκόλυναν την αραίωση του μαθητικού πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και παραμένουν κλειστές και αναξιοποίητες αίθουσες, σχολικά και άλλα κτήρια. Στις εκκλήσεις εκπαιδευτικών και γονέων να ανοίξουν και να στελεχωθούν με επιπλέον εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας, αρνείται

με μάσκες XXL ή και καθόλου μάσκες λόγω των καθυστερήσεων και της ακύρωσης μέρους του διαγωνισμού της ΚΕΔΕ, ένα πρωτοφανές φιάσκο για το οποίο κανείς υπεύθυνος δεν έχει παραιτηθεί, όπως επίσης δεν έχει απαντηθεί ακόμα το ερώτημα: πόσα χρήματα, επιπλέον των 6,2 εκ. € θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο αυτή η νέα... «αστοχία»;

με ελλιπή υλικά προστασίας, και με τα περισσεύματα της περσινής χρονιάς (αντισηπτικά, υλικά καθαρισμού)

με αδυναμία να ξεκινήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα, παρά τις υπουργικές διαβεβαιώσεις

με παγουρίνο των 250ml για ένα «σφηνάκι» νερό

με μαθητές και γονείς να βρίσκουν τα σχολεία κλειστά την πρώτη ημέρα, λόγω των 3 εγκυκλίων για την ώρα έναρξης και να ενημερώνονται ότι θα κληθούν τηλεφωνικώς όταν τοποθετηθεί εκπαιδευτικός

με ελάχιστο προσωπικό καθαριότητας και μάλιστα μειωμένου ωραρίου, σε πολυπληθή σχολικά συγκροτήματα (πχ: Γκράβα)

με εμπόδια στην εγγραφή παιδιών από ευάλωτες ομάδες και προσφυγόπουλα

με ιερείς χωρίς μάσκες, αν και ρητά είχε προβλεφθεί πως όλοι πρέπει να φορούν μάσκα

δίχως επιπρόσθετο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ: tablets, υπολογιστές) από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας

Ο κυβερνητικός καλλωπισμός της πραγματικότητας και οι μέσοι όροι της «αριθμητικής Κεραμέως» δεν αρκούν ώστε να κρυφτεί η αλήθεια, ούτε και το ουσιαστικό πρόβλημα. Τα σχολεία είναι ανοχύρωτα απέναντι στην πανδημία και η κυβερνητικοί χειρισμοί θρέφουν την ανασφάλεια και την αγανάκτηση. Αυτό αποτυπώνεται και στις αμέτρητες καταγγελίες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σε όλη τη χώρα.

Δυστυχώς, το «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη» είναι κάτω του μέσου όρου όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. Είναι ευθυνόφοβο και επικίνδυνο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ουσιαστική προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.