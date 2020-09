Πολιτική

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Θεοδωρικάκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εσπευσμένα, λόγω έντονων πόνων, μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο ο Υπουργός Εσωτερικών.

Εκτάκτως στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην πλάτη και υψηλή πίεση μεταφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτεερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες τους, "ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος εξετάσθηκε από θεράποντα ιατρό λόγω οπισθοστερνικού άλγους, επιγαστραλγίας και υπέρτασης".

Στον Τάκη Θεοδωρικάκο συνεστήθη σχετική αγωγή, διενέργεια ενδελεχούς ιατρικού ελέγχου και ανάπαυση για λίγες ημέρες.