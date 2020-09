Life

Κορονοϊός - Μαρκουλάκης: Μην στοχοποιούμε το θέατρο ως μεταδοτικό

Ο γνωστός ηθοποιός πήρε θέση υπέρ της λειτουργίας των θεάτρων με ανάρτησή του στο facebook.

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο γνωστός ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, πήρε θέση υπέρ της λειτουργίας των θεάτρων.

Ο ηθοποιός συγκεκριμένα έγραψε: «Εμείς, στο θέατρο Παλλάς, όπως και τόσοι καλλιτέχνες σε άλλα θέατρα, φοράμε με χαρά τις μάσκες μας, δουλεύουμε σκληρά στις πρόβες μας για το Τρίτο Στεφάνι και προχωράμε.

Κι οι θεατές μας, όταν με το καλό έρθει η ώρα, θα προσέλθουν συγκροτημένα, τηρώντας όλα τα μέτρα, θα φορούν κι εκείνοι τις μάσκες τους σε όλη τη διάρκεια της παράστασης -κι όπως γινόταν πάντα στα θέατρα- δε θα τρώνε, δε θα πίνουν, δε θα μιλούν, μόνο θα βλέπουν και -ελπίζουμε- θα χαίρονται.

Το καλοκαίρι τα ανοικτά θέατρα δεν έδωσαν ούτε ένα κρούσμα. Οι άνθρωποι του θεάτρου θέλουν και ξέρουν να προστατεύσουν και να προστατευτούν - το ίδιο και το κοινό τους.

Στην ισορροπία ανάμεσα στην υγεία και την ομαλή λειτουργία, όταν τηρούνται όλα τα μέτρα και οι κανόνες, το θέατρο μπορεί να είναι ασφαλέστερο από τα περισσότερα άλλα είδη συγχρωτισμού.

Αφού η χώρα πρέπει να λειτουργήσει, αφού πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, ας μην στοχοποιούμε το θέατρο ως μεταδοτικό.

Αν κάτι κινδυνεύει να μεταδοθεί, είναι η χαρά».