“Υγεία πάνω απ΄ όλα” σε νέα ώρα

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών μας ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική υγεία μας.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ενημερωνόμαστε για το τι θα συμβεί τον χειμώνα με τον SARS-COV-2 και για τον τρόπο αντιμετώπισης του πόνου στον αυχένα και στα χέρια. Επίσης, ανακαλύπτουμε τον αντίκτυπο που έχει στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας η απώλεια τριών κιλών.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ερευνούμε το τραύμα που προκαλεί ο SARS-COV-2, τη σχέση ανάμεσα στο πότε τρώμε και στην ποσότητα που καταναλώνουμε, καθώς και για το τι κάνουμε σε περίπτωση κολπίτιδας.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος