“The 2night Show” με ξεχωριστή παρέα την Πέμπτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι καλεσμένοι του υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα διαφορετικό βράδυ.

Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το The2night Show, που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται αυτή την Πέμπτη στο “The 2night Show” την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Τι οδήγησε την εκρηκτική τηλεπερσόνα στην ξαφνική αποχώρηση της από το «My Style Rocks»; Η Ευρυδίκη, δίνει τη δική της εκδοχή για το παρασκήνιο που έχει δημιουργηθεί και αποκαλύπτει από ποιον θέλει να ζητήσει συγγνώμη. Τέλος, περνάει από τις «Σφήκες» και βαθμολογεί το στυλ των κοριτσιών που της επιφυλάσσουν μία έκπληξη!

Η Μαρία Σαράφογλου, η επιτυχημένη anchorwoman του δελτίου ειδήσεων του AΝΤ1, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η αγαπημένη δημοσιογράφος μιλάει για την επαγγελματική της πορεία αλλά αναφέρεται και στην προσωπική της ζωή που έχει ομορφύνει χάρη στον μονάκριβο γιο της, τον Δημήτρη και τονίζει τη σχέση λατρείας και εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Γιώργος Λασκαρίδης. Ο πρώην παίκτης του «MasterChef» αφού πρώτα κάνει μια στάση από τις «Σφήκες» για να τις μυήσει στην Καλλισθενική γυμναστική, μιλά με τον Γρηγόρη για την εμπειρία του στο ριάλιτι μαγειρικής και τις εντάσεις που υπήρχαν. Γιατί σκέφτηκε να παρατήσει τη μαγειρική και πως βαθμολογεί τον εαυτό του ως σεφ; Ποιο είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα και πότε θα παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του!

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

