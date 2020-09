Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ολλανδία: ρεκόρ στην ημερήσια αύξηση κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύξηση ρεκόρ των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων Covid-19 στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 1.542 σήμερα, η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει ποτέ καταγραφεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών.

Η αύξηση αυτή ακολουθεί την άνοδο ρεκόρ των 1.379 μολύνσεων μία ημέρα πριν, με το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ανέρχεται στην Ολλανδία στα 86.320.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι μολύνσεις έχουν ξεπεράσει τις 29,6 εκατομμύρια, ενώ 09 19,8 εκατομμύρια θεωρείται πως έχουν ιαθεί.