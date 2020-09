Κοινωνία

Προειδοποίηση Χαρδαλιά και έκτακτα μέτρα για την κακοκαιρία “Ιανός”

Καμπανάκι από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας. Οδηγίες για τους πολίτες των περιοχών που θα πληγούν.

Την προσοχή των πολιτών στις περιοχές που αναμένεται να πλήξει από το απόγευμα της Πέμπτης η κακοκαιρία "Ιανός", επέστησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Εξήγησε ότι το φαινόμενο είναι γνωστό ως «μεσογειακός κυκλώνας» και μοιάζει με τους τροπικούς κυκλώνες των ΗΠΑ, αλλά είναι πιο ασθενής, πιο βραχύβιος και μικρότερος σε μέγεθος και πως πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο που εμφανίστηκε από το 1995 και μετά και τείνει να ενταθεί.

«Από αύριο Πέμπτη ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα πλήξει τη χώρα μας», είπε και πρόσθεσε: «Το φαινόμενο θα πλήξει τη χώρα αργά το απόγευμα. Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ηλεία θα χτυπηθούν πρώτα. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και μεγάλης διάρκειας». Κάλεσε τους πολίτες να «μείνουν σε απόλυτη επιφυλακή», ενώ έδωσε τρεις βασικές οδηγίες.

«Καλούμε τους πολίτες, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Μεσσηνίας, την Ηλείας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας, της Αττικής και της Εύβοιας να παραμείνουν σε απόλυτη επιφυλακή και να δώσουν έμφαση στα εξής: Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο να μην μείνετε στα σπίτια σας και να φιλοξενηθείτε σε σπίτια συγγενών ή φίλων. Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα ερμητικά, έχοντας πάντα υπ’ όψιν σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού. Μη διασχίζετε για κανέναν λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει. Είτε πεζοί είτε με όχημα. Για κανέναν λόγο».