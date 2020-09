Κοινωνία

Μοσχονάς στον ΑΝΤ1: πλάνη ότι όλα δουλεύουν καλά στα σχολεία (βίντεο)

Ο Γ.Γ. της Ζ’ ΕΛΜΕ μιλά για τα κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και καθηγητές, τις μάσκες στα σχολεία και τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.