Κοινωνία

Καταδικάστηκαν δυο αναρχικοί για τη ληστεία στο ΑΧΕΠΑ

Τι είπαν στις απολογίες τους οι δράστες, οι οποίοι επέστρεψαν στις φυλακές, καθώς είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.

Ποινές κάθειρξης 7 ετών και 11,5 ετών αντίστοιχα επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στους δύο κατηγορούμενους για την ένοπλη ληστεία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.



Ο 35χρονος Κώστας Σακκάς και ο 41χρονος Γιάννης Δημητράκης κρίθηκαν ένοχοι, με το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, για «ληστεία από κοινού από δράστες που ενήργησαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους», για «πλαστογραφία μετά χρήσης από κοινού» καθώς το αυτοκίνητο με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν είχε τοποθετημένες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και για «παράνομη οπλοφορία».

Για την γυναίκα κατηγορούμενη αποφάσισε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με τριετή αναστολή για απλή συνέργεια σε ληστεία.

Ξεκαθάρισαν από την αρχή ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ωστόσο τόνισαν ότι διέπραξαν τη ληστεία για οικονομικούς λόγους καθώς είχαν περιέλθει σε οικονομικό τέλμα και ότι είναι ψέμα ότι το έκαναν για τρομοκρατία.



Οι δύο άνδρες κατηγορούμενοι επέστρεψαν στις φυλακές, καθώς είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.