Πολιτισμός

Ο Τζον Μαυρουδής στον ΑΝΤ1 για το συγκλονιστικό εξώφυλλο του TIME (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ελληνικής καταγωγής, βραβευμένος σκιτσογράφος, που φιλοτέχνησε το εξώφυλλο για τις 200.000 νεκρούς από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ, μίλησε στον Λευτέρη Πράσινο.