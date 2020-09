Life

Θρίλερ με την εξαφάνιση μπαλαρίνας των Μπολσόι (βίντεο)

Η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε, τεμαχίστηκε και το σώμα της διαλύθηκε σε θεϊκό οξύ υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Τι λέει ο πρώην μάνατζερ και εραστής της, που θεωρείται ύποπτος.