Κομισιόν σε Τουρκία: Η Navtex για το Γιαβούζ θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις

Μήνυμα από την Κομισιόν στην Άγκυρα μετά την απόφαση της για παράταση της NAVTEX για το Γιαβούζ.

«Η απόφαση της Τουρκίας για παράταση της NAVTEX για το Γιαβούζ, θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο.

Ειδικότερα, ο κ. Στάνο αναφέρει ότι «η πρόσφατη απόσυρση του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις, είναι ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».



Παράλληλα επισημαίνει ότι «η Ε.Ε. ζητεί επίσης παρόμοιες αποφάσεις με την Κύπρο. Η ανακοίνωση της Τουρκίας την Τρίτη σχετικά με την επέκταση του της για το Γιαβούζ, θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια στιγμή που υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσει την άμεση αποκλιμάκωση και να συνεχίσει τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι η μόνη πορεία προς μόνιμες λύσεις»