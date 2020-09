Πολιτική

Τσαβούσογλου: Το Oruc Reis θα επιστρέψει στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN Turk τι είπε ο Ερντογάν στην Άγκελα Μέρκελ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στην καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα, ότι ο ελλιμενισμός του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis για εργασίες συντήρησης δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι επιχειρήσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Το Oruc Reis επέστρεψε στην Αττάλεια την Κυριακή και η Άγκυρα λέει ότι αυτό έγινε προκειμένου να γίνει μια συντήρηση ρουτίνας.

Ο Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, είπε ότι σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η συντήρηση του πλοίου μπορεί να διαρκέσει «μερικές εβδομάδες».

«Αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση, θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.