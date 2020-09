Οικονομία

Τροπολογία για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακριτικά νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στην Βουλή. Ποια νησιά και ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορά.

Απαλλάσσονται από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ) για το έτος 2020 και εφεξής οι φορολογούμενοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν την κύρια κατοικία τους σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο από 1.200 κατοίκους. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 28 ακριτικά νησιά της Ελλάδος την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση των νησιωτών, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε μικρά, από άποψη πληθυσμού ακριτικά νησιά λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σ αυτά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της χαμηλής τουριστικής ανάπτυξης.

Η απαλλαγή αυτή όπως σημειώνεται στην τροπολογία αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη και στην πληθυσμιακή ενίσχυσή τους. Διευκρινίζεται οτι η ρύθμιση αυτή θα ξεκινήσει από τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2020, γεγονός που σημαίνει οτι οι κάτοικοι των νησιών αυτών φέτος δεν θα πληρώσουν τον συγκεκριμένο φόρο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται ρητά στην τροπολογία πρόκειται για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Οι απώλειες εσόδων από την συγκεκριμένη ρύθμιση υπολογίζονται σε 1,5 εκατ ευρώ σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.