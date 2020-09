Οικονομία

Πρόγραμμα για 100000 νέες θέσεις εργασίας

Τι προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα.

Κατατέθηκε τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Αθλητισμού με την οποία θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, προβλέπεται ότι οι νέες συμβάσεις εργασίας εξάμηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, μετά την υποβολή από την επιχείρηση-εργοδότη της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας, μετά το πέρας του προγράμματος, με μετακύλιση του ασφαλιστικού κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Επίσης, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ούτε να αναστείλουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας τους.

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν στις επιχειρήσεις-εργοδότες που, κατόπιν διασταυρώσεων, προκύψει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής.