Κοινωνία

Λέσβος: δεν θα ανοιξουν τα σχολεία

Τι αποφασίστηκε απο τις αρμόδιες Αρχές, στον απόηχο των εξελίξεων στο νησί.

Δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου.

Όπως ενημερώθηκαν μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης οι διευθυντές των σχολείων του νησιού από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και το επόμενο διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή.

Τα σχολεία της Λέσβου δεν άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα για λόγους ασφάλειας, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.