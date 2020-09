Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Λιβάι Γκαρσία (εικόνες)

Η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης. Τι λέει ο παίκτης στις πρώτες δηλώσεις του για "μια ζωή σε μαύρο και κίτρινο".

Το τελευταίο κεφάλαιο στο «στόρι» της μετακίνησης του Λιβάι Γκαρσία στην ΑΕΚ γράφτηκε την Τετάρτη, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του παίκτη. Είχε προηγηθεί από τη Δευτέρα η ανακοίνωση της προηγούμενης ομάδας του, της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και τις τελευταίες 48 ώρες ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε όλες τις τυπικές διαδικασίες που ήταν αναγκαίες.

Πέρασε πολλές ώρες στο ιατρικό κέντρο και στο ιατρείο του Χρήστου Καρβουνίδη, όπου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο... σωματικά (κάποιες από τις μετρήσεις του, ειδικά στην ταχυδύναμη έδωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα) όσο και από πλευράς χαρακτήρα καθώς ήταν συνεχώς με το χαμόγελο και με εξαιρετική διάθεση.

Το απόγευμα μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ όπου επίσης παρέμεινε αρκετές ώρες μέχρι να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, αφού η συμφωνία είχε πολλές παραμέτρους: τα 2.200.000 ευρώ προς τη Μπεϊτάρ για το 60% των δικαιωμάτων του, το επιπλέον ποσό για μπόνους επίτευξης στόχων της ομάδας, το ατομικό του συμβόλαιο συν τα πριμ, δημιούργησαν νομικό και συγγραφικό... οργασμό μέχρι να πάρουν τα συμβόλαια την τελική τους μορφή.

Στη συνέχεια έπεσαν οι υπογραφές και η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, που περιλαμβάνει και πλήρες βιογραφικό του παίκτη:

"Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την αγορά του διεθνούς μεσοεπιθετικού Λιβάι Γκαρσία, από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ο 23 ετών άσος από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, έως το καλοκαίρι του 2025 και θα φοράει την κιτρινόμαυρη φανέλα με το νούμερο 9. Ο Λιβάι Σάμιουελ Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στην Σάντα Φλόρα του Τρίνινταντ. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να αγωνίζεται στη σχολική ομάδα Shiva Boys' Hindu College και παράλληλα εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων της ομάδας T&TEC, με την οποία πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Δημοκρατίας Τρίνινταντ και Τομπάκο σε ηλικία 15 ετών.

Ωστόσο, το 2013 η T&TEC αναγκάστηκε να αναστείλει τις ποδοσφαιρικές της δραστηριότητες λόγω οικονομικών προβλημάτων, με τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Shiva Boys' Hindu College και παράλληλα στην τοπική ομάδα Νέων Siparia Spurs. Τον Μάρτιο του 2014 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Central FC, ομάδα της πρώτης κατηγορίας, όμως πριν καν κάνει το ντεμπούτο του, εντοπίστηκε από τον Ολλανδό ατζέντη Χάμφρι Νάιμαν, που τον παρακολούθησε σε παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων.

Έπειτα από διαμάχη, που λύθηκε με την παρέμβαση και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Τρίνινταντ και Τομπάκο, συμφωνήθηκε να του επιτραπεί να περάσει από δοκιμή στην Ολλανδία. Τον Φεβρουάριο του 2015 υπέγραψε με την Άλκμααρ και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα μπαίνοντας ως αλλαγή σε παιχνίδι με τη Φέγενορντ. Όντας 18 ετών και 65 ημερών, ο Γκαρσία έγινε ο νεότερος παίκτης από το Τρίνινταντ και Τομπάκο, που αγωνίστηκε σε παιχνίδι πρώτης κατηγορίας ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε έως τότε ο Ντουάιτ Γιόρκ με την Άστον Βίλα.

Συνολικά με τη φανέλα της Άλκμααρ αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια (4 γκολ – 6 ασίστ) μέχρι τα μέσα της σεζόν 2017-18, όταν παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Εξέλσιορ (15 συμμετοχές, 1 γκολ – 2 ασίστ). Τον Μάιο του 2018 μετακόμισε στο Ισραήλ για την Χάποελ Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, με την οποία αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια (3 γκολ), ενώ το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με τη φανέλα της οποίας έπαιξε σε 33 ματς, πέτυχε 6 γκολ και είχε 3 ασίστ.

Παράλληλα, ο Λιβάι Γκαρσία υπήρξε διεθνής με όλες σχεδόν τις «μικρές» Εθνικές ομάδες του Τρίνινταντ και Τομπάκο, όντας πλέον βασικό στέλεχος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία μετρά 24 συμμετοχές και 3 γκολ.

Λιβάι, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ! Συγχαρητήρια για την επιλογή σου και καλή επιτυχία στο νέο μεγάλο βήμα της ποδοσφαιρικής σου καριέρας!"

Άλλαξε ομάδα αλλά όχι και χρώματα ο Λιβάι Γκαρσία. Αυτό μνημόνευσε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, καθώς κιτρινόμαυρα φορούσε και η παλιά του ομάδα, η Μπειτάρ Ιερουσαλήμ.

«Επέλεξα την ΑΕΚ γιατί αυτό μου είπε η καρδιά μου αλλά και οι κοντινοί μου άνθρωποι με τους οποίους συζήτησα. Ολη μου η ζωή φαίνεται πως είναι στο κίτρινο και στο μαύρο. Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω μόνο να είμαι έτοιμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και να δείξω στο γήπεδο την αξία μου» είπε ο 23χρονος επιθετικός και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους της ΑΕΚ για τη συμπεριφορά τους στο πρόσωπό μου αλλά και για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν από την πρώτη στιγμή».