Πολιτική

Αυστρία: ανθρωπιστική βοήθεια 55 τόνων για την Λέσβο

Παραδόθηκε στην Ελλάδα από τον ΥΠΕΣ της χώρας. Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» για τους πρόσφυγες. Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος του Κουμουτσάκου στην Ευρώπη.

Ανθρωπιστική βοήθεια, 55 τόνων, για τη Λέσβο παρέδωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, Καρλ Νέχαμερ, στον υφυπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, Ευάγγελο Κωνσταντίνου.

Στα προσφερόμενα είδη, τα οποία αποδέχτηκε η Ελλάδα από την Αυστρία, μετά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκδηλώθηκε στη Μόρια της Λέσβου, συμπεριλαμβάνονται τα εξής (σε παρένθεση οι ποσότητες αυτών):

Φουσκωτά στρώματα (2.700)

Σεντόνια (2.700 σετ κλινοσκεπασμάτων)

Μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες (2.700 - φουσκωτά μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες)

Σκηνές (400, οι 200 τύπου 1 & 200 τύπου 2)

Κουβέρτες (7.400)

Σετ ειδών υγιεινής υπό τα Πρότυπα IFRC (2.000)

Σετ φωτισμού για τις σκηνές (400)

Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης για σκηνές (200)

Κατά την παραλαβή της προσφερόμενης βοήθειας, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, κ. Νέχαμερ. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια της Αυστριακής Κυβέρνησης και του αυστριακού λαού στην ανακούφιση των ανθρώπων που ζουν στην Λέσβο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους εκεί. Θέλω να τονίσω ότι η αλληλεγγύη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θέλω, επίσης, να τονίσω την αλληλεγγύη που έχουν δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας τους τελευταίους δύο μήνες στην προκλητικότητα της Τουρκίας και στη διασφάλιση των συνόρων μας».





Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, Καρλ Νέχαμερ, επισήμανε: «Έχουμε έρθει εδώ, με 55 τόνους βοήθειας από την Αυστρία προς την Ελληνική Κυβέρνηση, διότι θεωρούμε, ότι είναι σημαντικό να προσφέρουμε βοήθεια και στους ανθρώπους και στους πολιτικούς που συμβάλουν, έτσι ώστε να προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Νέχαμερ υπογράμμισε πως η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την παράτυπη μετανάστευση. Παράλληλα, ανέφερε πως η Ελλάδα χρειάζεται υποστήριξη για την υπεράσπιση των συνόρων, διότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Αυστρίας. Τέλος, σημείωσε πως η αυστριακή κυβέρνηση προτίθεται να βοηθήσει και στις επιστροφές. «Υπάρχουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα διατεθούν. Η Frontex έχει μια ισχυρή παρουσία στη χώρα και αυτήν μπορούμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Θέλουμε, λοιπόν, σαν Αυστρία, να βοηθήσουμε εκεί που χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Το αεροσκάφος της Αυστρίας μετέφερε και βοήθεια από τη Σλοβενία.

Κοινή ανακοίνωση Ελλάδας-Βελγίου για το μεταναστευτικό

Η Maggie De Block, Υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης, δέχθηκε την Τετάρτη τον Γιώργο Κουμουτσάκο, για να συζητήσουν την κατάσταση στη Λέσβο, την υποστήριξη του Βελγίου και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης. Οι δύο χώρες συμφωνούν ότι τα ad hoc μέτρα, μετά από κάθε κρίση, δεν μπορούν να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα. Μόνο μια σφαιρική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να προσφέρει μια διαρθρωτική λύση. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η σαφής καταγραφή της προσπάθειας που καταβάλλει κάθε κράτους μέλους.

Η Ελλάδα κάνει πολύ περισσότερα από ό, τι μπορεί να αναμένεται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Βέλγιο συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών με τις υψηλότερες προσπάθειες. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να συνεισφέρει δίκαια. Η Ελλάδα ευχαριστεί το Βέλγιο για την απτή υποστήριξή του στην τρέχουσα κατάσταση στη Λέσβο. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για να βρουν συνεκτικές απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκφράζουν την ελπίδα ότι το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα παρουσιαστεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρέχει λύσεις για τις τρέχουσες προκλήσεις.

Καλούν, επίσης, τα άλλα κράτη μέλη να εκπληρώνουν σταθερά το δικό τους μερίδιο στις κοινές προσπάθειες της ΕΕ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Εάν κάθε κράτος μέλος ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις του όπως το Βέλγιο, τότε η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες όπως η Μάλτα και η Κύπρος, δεν θα αντιμετώπιζαν τόσο υψηλή πίεση.

Αντιμετωπίζοντας μια δραματική κατάσταση στη Λέσβο, η Ελλάδα ζήτησε από το Βέλγιο να εξετάσει τις δυνατότητες μετεγκατάστασης ορισμένου αριθμού ευάλωτων αιτούντων άσυλο. Το Βέλγιο θέλει να επιδείξει περαιτέρω αλληλεγγύη και προτείνει τη μετεγκατάσταση 100 έως 150 ευάλωτων αιτούντων άσυλο, όπως οικογένειες με παιδιά, μητέρες ή ανύπαντρες γυναίκες. Η Ελλάδα θα ενημερώσει το Βέλγιο πώς μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω η συνεργασία. Αυτή η προσπάθεια θα είναι επιπλέον της βελγικής δέσμευσης για μετεγκατάσταση δώδεκα ασυνόδευτων ανηλίκων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Μετά από αίτημα της Ελλάδας νωρίτερα αυτό το έτος, το Βέλγιο είχε ήδη μετεγκαταστήσει άλλους δεκαοκτώ ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίο έφτασαν στο Βέλγιο πριν από λίγες εβδομάδες.