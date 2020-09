Αθλητικά

Champions League: Τα ζευγάρια των play off

Οι αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων και τα άλλα τέσσερα ζευγάρια. Πότε θα γίνουν οι αγώνες.

Γνωστά είναι από το βράδυ της Τετάρτης τα ζευγάρια των play off του Champions League, μετά την ολοκλήρωση των νοκ άουτ αναμετρήσεων του Γ΄ προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Η επόμενη φάση έχει τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και οι Ολυμπιακός, και ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League, αρκεί να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Ομόνοιας Λευκωσίας (23/09) και Κράσνονταρ (22/09) σε διπλές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Γάνδη (Βέλγιο) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Κράσνονταρ (Ρωσία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Iσραήλ) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Ομόνοια (Κύπρος)

Μόλντε (Νορβηγία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Μίντιλαντ (Δανία)

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 22-23/09, ενώ οι ρεβάνς στις 29 και 30 του ίδιου μήνα.