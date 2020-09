Αθλητικά

Europa League: Ο ΟΦΗ παίρνει “ευρωπαϊκό αέρα” μετά από 20 χρόνια!

Με σοβαρές απουσίες παρατάσσονται οι Κρητικοί στο γήπεδο, έχοντας ως στόχο το... επόμενο βήμα στην διοργάνωση.





Από την 9η Νοεμβρίου 2000 και την εκτός έδρας του ΟΦΗ στην Πράγα από τη Σλάβια με 4-1 (με προπονητή τον σημερινό τεχνικό διευθυντή του, Γιάννη Σαμαρά), για τον β' προκριματικό γύρο του (τότε) Κυπέλλου UEFA και σημερινού Europa League, πέρασαν περίπου 20 χρόνια ή (για την ακρίβεια) 7.253 ημέρες, μέχρι να φορέσει ξανά το ευρωπαϊκό κοστούμι της η κρητική ομάδα.





Διότι ουδείς, βεβαίως, υπολογίζει σαν ευρωπαϊκή «παρουσία», τα δύο παιχνίδια που έδωσαν οι Ηρακλειώτες τον Ιούλιο του 2007 με την Τόμπολ Κοστανάι (δύο ήττες με 1-0) για το περίφημο Intertoto, τα οποία χρησίμευσαν περισσότερα σαν... φιλικά προετοιμασίας.





Υπ' αυτή την άποψη και μόνο, ο αποψινός αγώνας του ΟΦΗ με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο «Θ. Βαρδινογιάννη» (20:00), για τον β' προκριματικό γύρο του Europa League, έχει ιστορικό χαρακτήρα. Για μία ομάδα που «μεγάλωσε» πολύ τη δεκαετία του '90 (και) στην Ευρώπη, στα χέρια του ανεπανάληπτου «δασκάλου» Ευγένιου Γκέραρντ, προσφέροντας πολλές μεγάλες βραδιές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και νίκες/προκρίσεις επί τεράστιων ομάδων, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης (2/11/1993).





Μέρος από αυτή τη «λάμψη», αναζητά η κρητική ομάδα κι απόψε κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, σε νοκ-άουτ παιχνίδι που προσφέρει την ευκαιρία στον ΟΦΗ να κάνει ένα πρώτο βήμα για την «επιστροφή» του στα Κύπελλα Ευρώπης. Γνωρίζοντας ήδη και τον επόμενο αντίπαλό του (εφόσον προκριθεί), καθώς η πολωνική Λεχ Πόζναν επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (16/9) της Χάμαρμπι με 3-0 κι έχει ήδη πιάσει... θέση στον γ' προκριματικό, περιμένοντας τον νικητή της «μάχης» της Κρήτης. Εάν αυτός είναι ο ΟΦΗ, το μεταξύ τους παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ κι όχι στο «Θ. Βαρδινογιάννης».





Στο αγωνιστικό σκέλος, οι πολύ σοβαρές απουσίες που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Σίμος στα «φτερά» της επίθεσης (νοκ-άουτ με χιαστούς οι Τσιλιανίδης, Φερέιρα, Βαζ), τον οδηγούν σε σκέψεις, ακόμη και για σχήμα με τριάδα στην άμυνα και δύο φουλ μπακ (Ουές και Γιαννούλη), που θα παίρνουν όλη την πλευρά. Δοκίμασε κάτι αντίστοιχο στην προπόνηση της Τρίτης (15/9), έχοντας ως τριάδα στους στόπερ (μπροστά από τον γκολκίπερ Βάτερμαν) τους Μαρινάκη, Σελίμοβιτς και Βούρο.





Στον άξονα φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Στάικος, Μεγιάδο, Νέιρα, ενώ στην επίθεση δεν αποκλείεται να γίνει η... έκπληξη με το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κρητικών, τον Αργεντινό Σολίς, να παίρνει θέση δίπλα στον Φιγκεϊρέδο. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ναμπί. Από εκεί και πέρα, την αποστολή συμπληρώνουν οι Σωτηρίου, Βάις, Σακόρ, Διαμάντης, Σαρδινέρο, Γκαργκαλατζίδης και Κοροβέσης.