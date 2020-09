Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μέρα έχει ιδιαιτερότητες αφού έχουμε την Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στις 25°00΄ της Παρθένου.

ΚΡΙΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στην Παρθένο λίγο η διαρκής ανατροπή δεδομένων, λίγο η τρέλα του κόσμου που έρχεσαι σε επαφή, περνάς μια περίοδο κυκλοθυμίας στα εργασιακά σου που άλλοτε έχεις διάθεση και «δίνεις πόνο» και άλλοτε σε πιάνει ένα αίσθημα παραίτησης και διακατέχεσαι από μια ροπή στην τεμπελιά. Από την άλλη όμως σε φέρνει και την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος, σε αυτό που γνωρίζεις ανθρώπους που σου δίνουν λύσεις και ιδέες τις οποίες αν τις εφαρμόσεις θα βρεις λύσεις σε προβλήματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή την καθημερινότητα σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στην Παρθένο είναι μια εξαιρετική υπόθεση, αφού θα μπορέσεις να αποτινάξεις από πάνω σου την γρουσουζιά και τη γκρίνια που φέρνουν στη ζωή σου ο Κρόνος και ο Πλούτωνας από τον Αιγόκερω. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχει για σένα πολύ έρωτα, ζωντάνια, χαρά και ακόμα κι αν ο Ουρανός σε απογοητεύσει με κάποιες εκπλήξεις στα οικονομικά σου αυτές δε θα είναι ικανές να σου τη χαλάσουν. Άφησε που κάποιες εκπλήξεις μπορεί να είναι υπέρ σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Διδυμάκι μου, επικαλούμαι την υπομονή σου, αλλά όχι την επιμονή σου να διαφυλάξεις κάποιες συνθήκες της ζωής σου σταθερές λες και είσαι κανένας Ταύρος. Θα μου πεις ότι δε σε ξεκινάω καλά, όμως θα δεις ότι πρόκειται για ένα μήνα αρχής γενομένης από σήμερα που μπορείς να αξιοποιήσεις τις βοήθειες του σύμπαντος και να προωθήσεις κάποιες αλλαγές που ως τώρα δεν έβρισκες το θάρρος ή τη δύναμη να πραγματοποιήσεις. Αν θες να κάνεις αλλαγές στο χώρο σου, να αλλάξεις σπίτι ή ακόμα και «πατρίδα» είναι η ευκαιρία σου! Γενικά ευνοούνται οι αλλαγές, όχι η συντήρηση συνθηκών που διατηρείς από φόβο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο υπόσχεται αρχικά κάποιες εξορμήσεις που τις έχεις ανάγκη και θα σε ανανεώσουν. Όχι ότι θα λείψουν τα ευτράπελα, γιατί Ουρανός είναι αυτός και οι αναμνήσεις μας θα ήταν πολύ πιο βαρετές αν δεν υπήρχε, όμως έχεις το σθένος και όλη την καλή διάθεση για να σπάσεις πλάκα μαζί τους. Ταυτόχρονα, στις ζωές κάποιων Καρκίνων ανοίγουν νέα κεφάλαια είτε επειδή μπαίνουν άνθρωποι που να μπορούν πρώτα απ’ όλα να συνεννοηθούν για περισσότερα πράγματα από τα βασικά, είτε επειδή συνειδητοποιούν ποιο δρόμο θέλουν να διαλέξουν για να εξελιχθούν προς την κατεύθυνση που τους ταιριάζει

ΛΕΩΝ: Με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στην Παρθένο η ανάγκη σου να πιστέψεις στον εαυτό σου, στις δυνάμεις σου και να στηριχτείς στα πόδια σου γίνεται επιτακτική και αναμένεται να αποδειχτεί και ιδιαίτερα χρήσιμη. Αφήνεις πίσω μια μακρά περίοδο κατά την οποία εστίαζες στο ποιος και τι φταίει για τις όποιες παθογένειες της ζωής σου και το τι οι άλλοι μπορεί να περιμένουν από εσένα και εστιάζεις στο τι θέλεις εσύ και τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει χαρούμενο. Είσαι αποφασισμένος να πας μπροστά και αυτό είναι σημαντικό από μόνο του…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτή η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου θα σου δώσει την ευκαιρία να βγεις από καταστάσεις που σε δίχαζαν και να πραγματοποιήσεις αποφασιστικά νέα ξεκινήματα που μέχρι πρότινος πίστευες ότι δεν είχες την ενέργεια για να τα υποστηρίξεις. Ξεκινάει ένας μήνας που σε ευνοεί σε κάθε επίπεδο: ερωτικά, οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά. Μπαίνει μια τελεία -έστω και άνω- στη μιζέρια και την κακομοιριά, και αυτό είναι ένα δώρο για εσένα που με τις δύο αυτές έννοιες ώρες-ώρες πηγαίνεις χέρι-χέρι...

ΖΥΓΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται στην Παρθένο και θα δώσει την εύνοια της σε όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποιο νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, ειδικά αν αυτό συνδέεται με τους τομείς της υγείας, της παράδοσης ή του τουρισμού. Από την άλλη όμως είναι και μια περίοδος επανασυνδέσεων, ακόμα και με ανθρώπους που στο παρελθόν μπορεί να σε απογοήτευσαν, ενώ θα πρέπει να είσαι προσεκτικός όσον αφορά παρασκηνιακές κινήσεις, είτε τις κάνεις, είτε τις δέχεσαι, γιατί σύντομα θα αποκαλυφθούν τα πάντα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στην Παρθένο ξεκινάει και επισήμως η περίοδος που ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα γύρω σου και μπορείς να κατασταλάξεις στο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σου. Δεν μπορείς να περιμένεις κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνει για να κινηθείς αναλόγως ή από την άλλη αν στήριζες κάποιες επιλογές σου πάνω στη διάθεση τρίτων να είσαι έτοιμος για ανατροπές σχεδίων. Επίσης, με τόσες γνωριμίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα δεν μπορείς να εξαρτάσαι από τη γνώμη και τη διάθεση καθενός.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στην Παρθένο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη ζωή σου και όταν λέμε νέα, βάλε και ένα «εντελώς» μπροστά για να είμαστε σίγουροι ότι συνεννοηθήκαμε. Το επόμενο διάστημα λοιπόν εισβάλλουν άνθρωποι στη ζωή σου που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω και να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Για παράδειγμα εσύ μπορεί να λες «Καριέρα! Καριέρα!» και το σύμπαν να σου φέρνει «Γάμο! Γάμο!» ή να είχες συγκεκριμένες φιλοδοξίες και να σου έρχονται προτάσεις που αξίζουν αν μη τι άλλο να τις αξιολογήσεις και να αναθεωρήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Με τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο η πρακτικότητα και η οργανωτικότητα θα είναι προαπαιτούμενα απ’ όλους γύρω σου, αν θέλουν να τα πάτε καλά. Καμία μέτρια κατάσταση δεν έχει θέση στη ζωή σου και έχει έρθει η ώρα να δώσεις όλη σου την ενέργεια για να ξεκολλήσεις και να δεις τις ευκαιρίες της επόμενης μέρας. Από την άλλη όμως θα σου δοθούν ευκαιρίες αν όχι για ταξίδια, σίγουρα για dolce vita! Γενικότερα θα μπορέσεις να διαμορφώσεις εκείνο το πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσεις να αφήσεις πίσω τη μιζέρια στον επαγγελματικό τομέα και θα αφιερωθείς σε πιο δημιουργικά και αποδοτικά πράγματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Νέα Σελήνη που αυτό το μήνα φιλοξενείται στην Παρθένο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα προσωπικές σχέσεις-γάμος και όλα τα συναφή. Η ανάγκη για ανανέωση γίνεται επιτακτική και αυτό αφενός σε κάνει πιο ανοιχτό και πιο δεκτικό σε ερωτικές περιπέτειες από τη μία κι αφετέρου ψάχνεις τρόπους για να δώσεις «σάρκα και οστά» σε αυτή σου την ανάγκη μέσα σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Αυτό μπορείς να το εκλάβεις και κυριολεκτικά, αφού το ενδεχόμενο ενός απογόνου είναι κάτι περισσότερο από πιθανό με τον Ουρανό στον Ταύρο.

ΙΧΘΥΕΣ: Ψαράκι μου, και οι μακαρίτες ψυχή «είχαν» και ξέρεις τι μου έλεγε η γιαγιά μου; Ότι όσο τους κλαις τόσο βαραίνουν τα φτερά τους και δεν μπορούν να πετάξουν… Και δεν είναι που δεν μπορούν να πετάξουν αυτοί, αλλά τους κουβαλάς και δεν μπορείς να πετάξεις ούτε εσύ. Γι’ αυτό με τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στην Παρθένο και τον τομέα των σχέσεων σου ήρθε η ώρα να ξεχάσεις και αυτά που ήξερες και αυτούς που ήξερες, γιατί ο Ουρανός από τον Ταύρο σε νοιάζεται και σε θέλει ερωτευμένο και χαρούμενο.

