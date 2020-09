Κόσμος

Λιβύη: παραιτήθηκε ο Σάρατζ

Το διάγγελμα Σάρατζ και η ανακοίνωση Τσαβούσογλου εκ μέρους και της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι προτίθεται να παραδώσει την εξουσία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

«Ανακοινώνω την ειλικρινή μου πρόθεση να παραδώσω την εξουσία στην επόμενη εκτελεστική αρχή το αργότερο στα τέλη Οκτωβρίου», δήλωσε ο Σάρατζ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι Τούρκοι και Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα αφορά τις παραμέτρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη αλλά και τη συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας.

«Σήμερα συζητήσαμε για τη Λιβύη με τους Ρώσους συναδέλφους μας, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική. Ο κοινός μας στόχος είναι η κατάπαυση του πυρός. Έχουμε φτάσει σε συμφωνία σχετικά με τις παραμέτρους της και την πολιτική διαδικασία στη Λιβύη», τόνισε χθες ο Τσαβούσογλου στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης είπε πως η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Λιβύη βρίσκεται σε μια κατάσταση έντονης πόλωσης, δυσχεραίνοντας όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας πολιτικής διευθέτησης για την αποτροπή αιματοχυσίας.

Σε ένα «εξαιρετικά πολωμένο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, προσπάθησα να επιτύχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση μεταξύ των διαφόρων πλευρών, αλλά οι δυσκολίες ήταν ανυπέρβλητες», είπε. Ακόμα και σήμερα, «ορισμένες πλευρές επιμένουν να στοιχηματίζουν σε μια στρατιωτική λύση για να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους», συμπλήρωσε.

Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός της GNA γνωστοποίησε πως οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις που διεξήχθηκαν στο Μαρόκο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών της χώρας οδήγησαν σε μια νέα προπαρασκευαστική φάση για την ενοποίηση κρατικών θεσμών και δρομολόγησης διεξαγωγής βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.

Ο Σάρατζ είναι επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου με έδρα την Τρίπολη, που ιδρύθηκε κατόπιν πολιτικής συμφωνίας που υπογράφηκε υπό τον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2015.

Στη λιβυκή πρωτεύουσα, εκατοντάδες διαδηλωτές την Κυριακή συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα του Προεδρικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και ζητώντας εκλογές, που καθυστερούν για χρόνια να διεξαχθούν.

Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, τη Δευτέρα, η παράλληλη κυβέρνηση της Λιβύης, που εδρεύει στη Βεγγάζη, υπέβαλε την παραίτησή της, μετά τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες πόλεις, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται για τη διαφθορά και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Ο Αμπντάλα αλ Θένι, ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, παραιτήθηκε σε μια συνάντηση που είχε αργά το βράδυ της Κυριακής με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, το οποίο εδρεύει στο Τομπρούκ. Η παραίτηση του θα εξεταστεί σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.

Εδώ και μία εβδομάδα, εκατοντάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στη Βεγγάζη –το λίκνο της λαϊκής εξέγερσης που ανέτρεψε τον Μουάμαρ Καντάφι το 2011– αλλά και σε άλλες πόλεις.

Στη Λιβύη μάχονται για την εξουσία δύο αντίπαλες κυβερνήσεις: η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και εδρεύει στην Τρίπολη και εκείνη που στηρίζει τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος ελέγχει τις ανατολικές επαρχίες και ένα μέρος του νότου της χώρας. Από το 2014 η χώρα έχει δύο κυβερνήσεις και δύο κοινοβούλια.

Τους τελευταίους μήνες, οι Λίβυοι υποφέρουν ολοένα και περισσότερο από συχνές διακοπές ρεύματος και ελλείψεις νερού.