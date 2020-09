Κοινωνία

Λέσβος: Αστυνομική επιχείρηση για τη μεταφορά προσφύγων στον Καρά Τεπέ (εικόνες)

Αποκλείστηκε η περιοχή όπου έχουν κατασκηνώσει οι πρόσφυγες και μετανάστες. Πώς θα γίνει η επιχείρηση που ξεκίνησε τα ξημερώματα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης την περιοχή της Λέσβου όπου έχουν κατασκηνώσει οι πυρόπληκτοι της Μόριας εδώ και μέρες.

Απομακρύνοντας δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία και κλείνοντας τον ήδη αποκλεισμένο δρόμο, κλούβες των ΜΑΤ και μία αύρα της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν την περιοχή.

Το πλάνο είναι να μπουν στον άτυπο καταυλισμό, που έχει στηθεί στο δρόμο, πρώτα οι 70 γυναίκες αστυνομικοί – που έφτασαν χθες από την Αθήνα στη Λέσβο – και να πάρουν γυναίκες και παιδιά να τα μεταφέρουν στον καταυλισμό που έχει στηθεί στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ.

Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις θα προσελκύσουν και τους άνδρες, ώστε να μπουν κι εκείνοι με τη σειρά τους στον Καρά Τεπέ..

Στην επιχείρηση, που παρακολουθούν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδης και Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκης λαμβάνονται μεγάλα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Οι αστυνομικοί επιχειρούν με ειδικές φόρμες προστασίας, ενώ τα ΜΑΤ -προς το παρόν και δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις- παρακολουθούν την όλη διαδικασία από απόσταση.

Η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στον καταυλισμό θα γίνεται αφού πρώτα υποβληθούν σε rapid test για τον κορονοϊό.

Σήμερα είναι η ένατη μέρα από τη φωτιά που κατέστρεψε τον καταυλισμό της Μόριας και περίπου 13.000 πυρόπληκτοι από αυτόν, ζουν πάνω στον δρόμο ή σε κτήματα και στους προαύλειους χώρους επιχειρήσεων που και αυτές παραμένουν εννιά μέρες τώρα κλειστές. Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν ότι «η επιχείρηση έχει σαφές ανθρωπιστικό περιεχόμενο και στοχεύει και στην προστασία της δημόσιας υγείας».