Κοινωνία

Θετικός στον κορονοϊό μαθητής στο Κερατσίνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί έκανε τεστ για τον κορονοϊό, του είπαν αρχικά ότι είναι αρνητικό, αλλά στην συνέχεια ενημέρωσαν πως είναι θετικό! Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Κερατσινίου.

«Αλαλούμ» σε Γυμνάσιο στο Κερατσίνι, με κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα, στο σχολείο εντοπίστηκε κρούσμα, στο οποίο έγινε τεστ λόγω υψηλού πυρετού, όμως η πρώτη ενημέρωση ήταν ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.



Στη συνέχεια ήρθε δεύτερη ενημέρωση που ακύρωνε την πρώτη, σύμφωνα με την οποία «έγινε κάποιο λάθος» και τελικά το αποτέλεσμα ήταν θετικό!

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο μαθητής με κορονοϊό να κυκλοφορεί κανονικά στο σχολείο και να έχει έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά και καθηγητές.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δήμαρχος Κερατσινίου Χρήστος Βρετάκος, αλλά και ο Διευθυντής του σχολείου.