Αθλητικά

Europa League: Ο Άρης υποδέχεται την πρωτάρα Κόλος

Η ομάδα του Μίχαελ Ένινγκ έχει τις πιθανότητες με το μέρος της, ωστόσο το άγνωστο του ουκρανικού συλλόγου δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Φαβορί μεν, με προσοχή δε... Ο Άρης υποδέχεται την πρωτάρα Κόλος Κοβαλίβκα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απόψε (21:00) σε αναμέτρηση για το 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ομάδα του Μίχαελ Ένινγκ έχει τις πιθανότητες με το μέρος της, ωστόσο το άγνωστο του ουκρανικού συλλόγου δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Μετά τον περυσινό αποκλεισμό στην παράταση από τη Μόλντε, οι «κίτρινοι» φιλοδοξούν να φτάσουν – τουλάχιστον – ένα βήμα παραπέρα στη διοργάνωση. Η Κόλος Κοβαλίβκα, πρωτοεμφανιζόμενη στο ευρωπαϊκό στερέωμα, θέλει να δώσει συνέχεια στο... όνειρο που ζει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Ένινγκ σίγουρα θα είναι σε δίλημμα για το αν θα ξεκινήσει με 4-2-3-1 ή με 4-3-3. Το δεύτερο σύστημα δε λειτούργησε καλά στην πρεμιέρα της Super League απέναντι στη Λαμία και χρειάστηκε η αλλαγή του στο πρώτο (σύστημα) και να έρθει η ανατροπή στο σκορ και, εν τέλει, η νίκη με 3-1.

Ο Μίχαελ Ένινγκ, που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, θα έχει στη διάθεσή του τους εξής ποδοσφαιριστές: Κουέστα, Μπουσέ, Γκάνεα, Λόπεθ, Τζέγκο, Σάκιτς, Γκάμα, Μπερτόγλιο, Μαντσίνι, Ντάτκοβιτς, Ματίγια, Ρόουζ, Σάσα, Δεληζήσης, Φετφατζίδης, Μάνος, Μπαγκαλιάνης, Σενγκιέργκης.

Ο Ρουσλάν Κοστιούσιν αναμένεται να ξεκινήσει με τον Βόλινετς κάτω από τα δοκάρια, τους Ζοζούλια, Πετρόφ, Γιαβρίς και Γέμετς τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά ενώ οι Νόβακ, Ζαντόγια και Μπογκντάνοφ θα είναι η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Ο Σμιρνίλ θα παίξει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, ο Αντιουκ στα αριστερά και ο Λισένκο στην κορυφή της επίθεσης.

O 31χρονος Ελβετός διαιτητής Λιονέλ Τσούντι ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Άρη με την Κόλος Κοβαλίβκα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ματίας Σμπρίσα, Πασκάλ Χίρτσελ και τέταρτος ο, επίσης Ελβετός, Αλεσσάντρο Ντούντιτς.