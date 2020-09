Κοινωνία

Επιχείρηση της Europol με την Αντιτρομοκρατική στο κέντρο της Αθήνας

Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις.

(εικόνα αρχείου)

Τρία άτομα συνελήφθησαν σε παράλληλες επιχειρήσεις της Europol με την συμμετοχή της Αντιτρομοκρατικής στο κέντρο της Αθήνας .

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές συνέλαβαν τρεις Γερμανούς αντιεξουσιαστές.

Πρόκειται για πανευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol, στην οποία συμμετείχε και η ελληνική Αντιτρομοκρατική, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ομάδας περίπου 20 ατόμων, που εντάσσονται - σύμφωνα τις γερμανικές Αρχές – σε οργάνωση με έδρα το Βερολίνο.

Τρεις από αυτούς βρίσκονταν στην Ελλάδα και συνελήφθησαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από την Αντιτρομοκρατική, μετά από έρευνες που έγιναν σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας.