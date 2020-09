Κοινωνία

“Ιανός”: Κλείνει ακτοπλοϊκή γραμμή και σχολεία στη Ζάκυνθο

Τα πρώτα σημεία της κακοκαιρίας που έχει χαρακτηριστικά κυκλώνα είναι εδώ.

(φωτογραφια αρχείου)

Κλειστή είναι η ακτοπλοϊκή γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει στην περιοχή του Ιονίου η κακοκαιρία "Ιανός".

Οι άνεμοι ανοιχτά της Ζακύνθου φθάνουν έως και τα 8-9 μποφόρ, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Ζακύνθου και Κυλλήνης.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 18/9, τα σχολεία της Ζακύνθου όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το νησί.

Την απόφαση έλαβε ο δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης, ενόψει του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός".