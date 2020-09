Κοινωνία

“Ιανός”: Νέα σύσκεψη της ΓΓΠΠ

Ευρεία σύσκεψη έχει συγκαλέσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, για σήμερα στις 11:00, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος), ώστε να υπάρχει συνεχής συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας, ενόψει του ακραίου καιρικού φαινομένου, τον μεσογειακό κυκλώνα "Ιανό", που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας μας κατά τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, από πλευράς Πολιτικής Προστασίας , ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος-Μάριος Καραγιάννης και ο διευθυντής της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού - Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Φοίβος Θεοδώρου.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Περιφέρειας Αττικής, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, της Ένωσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Μετά το πέρας της σύσκεψης θα ακολουθήσουν δηλώσεις.

Κατεπείγον έγγραφο του περιφερειάρχη Αττικής προς όλους τους δήμους



«Αναγκαία η άμεση κινητοποίηση όλων μας, για να θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της Αττικής» υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ . Πατούλης σε κατεπείγον έγγραφο του προς τους δημάρχους, από τους οποίους ζήτα άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης ζητά να διασφαλιστεί ότι έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια του οδικού δικτύου τους και να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε εκείνα που παρουσιάζουν προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι, με εντολή του, τα τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας από χθες το πρωί έχουν εντατικοποιήσει τις αυτοψίες, τις οποίες ήδη διενεργούν σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο, στα ρέματα της Αττικής που είναι σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.