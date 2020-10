Πολιτισμός

Το παιδικό βιβλίο της Καμάλα Χάρις για την... ζωή της (εικόνες)

Πολυτάλαντη η υποχήφια Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η γερουσιαστής της Καλιφόρνιας και πρώην γενική εισαγγελέας της Πολιτείας είναι ωστόσο και συγγραφέας ενός παιδικού βιβλίου, του «Superheroes Are Everywhere (Υπερήρωες Υπάρχουν Παντού)», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020 με εικονογράφηση από τη Mechal Renee Roe. Η οποία εικονογράφος μίλησε πρόσφατα στο Artnet News για την εμπειρία εικονογράφησης του βιβλίου και συνεργασίας της με τη Χάρις.

Το βιβλιαράκι είναι η ζωή της Καμάλα – τζαμαϊκανής και ινδικής καταγωγής, άρα η πρώτη έγχρωμη και η πρώτη γυναίκα που είναι υποψήφια αντιπρόεδρος των ΗΠΑ – και δίνει στα παιδιά παραδείγματα των τύπων των καθημερινών ηρώων που την ενέπνεαν όταν ήταν παιδάκι.

«Όταν ο Τζέιμς Μπερνς, ο ατζέντης μου, έκανε λόγο για την ευκαιρία, με χαρά έστειλα στην Καμάλα δείγμα της τέχνης μου. Ενθουσιάστηκα όταν επέλεξε τη δουλειά μου για να δημιουργήσει το βιβλίο της. Εκείνη την εποχή δεν ήμουν γνώστης των λεπτομερειών της πολιτικής καριέρας της, αλλά την ήξερα ως γενική εισαγγελέα της Καλιφόρνιας» είπε η Roe για την πρώτη επαφή.

«Μιλήσαμε πολλές φορές στο τηλέφωνο την περίοδο που δουλεύαμε σε σκίτσα και δημιουργούσαμε το βιβλίο. Είχα την τύχη να τη συναντήσω όταν ήλθε στο Spelman College, όταν ήμασταν στη μέση του βιβλίου. Η βοηθός της τής είπε ότι ήμουν εκεί, σταμάτησε ενώ την είχε περιτριγυρίσει πλήθος, για να με υποδεχθεί με ανοιχτή αγκαλιά. Στα σίγουρα, είναι μια ανάμνηση που έχω αποθησαυρίσει» θυμάται. «Το χρονοδιάγραμμα για το βιβλίο ήταν πολύ σφιχτό αλλά ήταν απόλαυση να ακούς την έμπνευσή της και πώς ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία της. Μπορείς να μάθεις πολλά για κάποιον από το πώς εκφράζει το όραμά του. Το να δουλεύω με την Καμάλα, έκανε την εργασία μου να μου προσφέρει ικανοποίηση. Και ήταν αρκετά ευγενική να μου τηλεφωνήσει και να με ευχαριστήσει που το βιβλίο αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση της λίστας ευπώλητων των Τάιμς της Νέας Υόρκης».

Ρώτησαν τη Roe για τη δική της αγαπημένη εικονογράφηση στο βιβλίο. «Ήταν αυτή με τη δασκάλα της και όλους τους συμμαθητές της. Θυμάμαι την Καμάλα να της βάζει “χρυσό αστέρι” μιας και αυτή η εικονογράφηση εικονοποιούσε πραγματικά την αίσθηση της τάξης της» απάντησε.

Και όταν έμαθε ότι η Χάρις επελέγη υποψήφια των Δημοκρατικών για το αξίωμα του αντιπροέδρου, η Roe δήλωσε «πανευτυχής. Έχοντας την ευκαιρία να δουλέψω μαζί της, είδα από πρώτο χέρι πόσο αυθεντική είναι και πόση φροντίδα βάζει στη δουλειά της. Είχε εστιάσει στο να γίνει η δουλειά σωστά».